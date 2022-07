Volley, ecco i roster della Cucina Lube 2022/2023

Le 12 squadre iscritte alla SuperLega Credem Banca entrano nel clima della stagione 2022/23. La tre giorni per la chiusura del volley mercato e per la presentazione dei calendari della Serie A si è aperta ieri allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. Solo spettatrice del rush finale la Cucine Lube Civitanova, già al completo in tutti i reparti con dopo l’addio del capitano Osmany Juantorena, in procinto di giocare in Cina, e l’approdo in biancorosso del sorprendente schiacciatore bulgaro Alex Nikolov, talento naturale classe 2003.

Oggi, mercoledì 20 luglio, alle 17, scadranno i termini per le operazioni in entrata e in uscita degli atleti già tesserati in Italia durante la passata stagione, mentre in vista della prima giornata di campionato sarà ancora possibile mettere sotto contratto giocatori che nell’ultima stagione militavano in società estere. A partire dalla conclusione del volley mercato, gli atleti tesserati in Italia che cambieranno squadra in Serie A potranno scendere in campo solo dopo la terza giornata.

ROSTER CUCINE LUBE 2022/23

Palleggiatori: Luciano De Cecco, Daniele Sottile

Opposti: Ivan Zaytsev, Gabi Garcia Fernandez

Schiacciatori: Mattia Bottolo (nuovo, dalla Kioene Padova), Mattia Gottardo (nuovo, dalla Kioene Padova), Aleksandar Nikolov (nuovo, da Long Beach), Marlon Yant

Centrali: Simone Anzani, Barthelemy Chinenyeze (nuovo, dall’Allianz Milano), Enrico Diamantini, Isac Viana Santos (nuovo, dal Sada Cruzeiro)

Liberi: Fabio Balaso, Francesco D’Amico (nuovo da Agnelli Tipiesse Bergamo)

Head coach: Gianlorenzo Blengini

Secondo allenatore: Romano Giannini

Grande attesa per l’uscita dei calendari

A spalancare la prima finestra sulla nuova annata agonistica sarà l’uscita dei calendari dei Campionati di Serie A Credem Banca. Il lancio avverrà giovedì 19 luglio a partire dalle 14.30 con un evento ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.

I calendari ufficiali indicheranno solo la giornata di gara. Saranno poi le successive integrazioni della Lega Volley nel mese di settembre a indicare anticipi o posticipi e orari per le esigenze di distribuzione tv e streaming.