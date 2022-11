Vittoria importante per la Lube contro Verona. Il commento soddisfatto dei biancorossi al termine del match.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “I punti sono sempre importanti, quelli presi oggi erano difficilissimi da raccogliere! Verona è una squadra che gioca a viso aperto, con coraggio, fisicità contro qualsiasi avversario. Dopo il primo set ho detto ai ragazzi di non frenare. Ci sono momenti in cui la fisicità prende il sopravvento sull’avversario e bisogna saper aspettare perché non i rivali possono andare avanti tutta la partita con quel ritmo. Anche noi abbiamo le nostre armi e con qualche rotazione l’abbiamo portata a casa. Non è sempre semplice scegliere di fare determinate rotazioni per il discorso degli italiani in campo. Bisogna valutare il rendimento. Fare i doppi cambi complica un po’, stasera sono riusciti bene e hanno dato un buon risultato. Diamantini non era in perfette condizioni ma ha fatto il suo. La nostra è una squadra con alternative preziose, ci sono varie possibilità, bisogna dosarle e capire bene i momenti”.

GABI GARCIA FERNANDEZ: “Siamo cresciuti in supercoppa, sapevamo che anche oggi sarebbe stata dura. Nel primo set eravamo un po’ addormentati ma poi ci siamo svegliati e abbiamo cambiato l’inerzia della gara. Lavoriamo tutti i giorni per dare il meglio, continueremo a farlo per diventare sempre più forti”.

LUCIANO DE CECCO: “Devo fare i complimenti alla squadra per il cambio di mentalità. Sicuramente dobbiamo essere più cauti nella valutazione di queste partite, con squadre che non regalano nulla. Questo è un passo in più per la mentalità del gruppo. Ci manca la difesa, l’attenzione ai dettagli, ma abbiamo dei margini di miglioramento importanti. Dobbiamo solo fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della mentalità perché abbiamo bisogno di tutti e non possiamo permetterci lacune. Ora proviamo a riposare un po’ e domani si torna in palestra per preparare al meglio l’esordio in Champions di mercoledì”.