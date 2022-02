Volley, i commenti della vittoria della Lube a Taranto

Il commento dell’allenatore della Lube Blengini e di due giocatori biancorossi sul successo ottenuto in trasferta contro Taranto.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Sapevamo che questa partita portava con sé diverse difficoltà: in primis secondo me Taranto, fra le squadre in lotta per la salvezza, è quella con il rendimento più regolare e costante. Inoltre la Gioiella Prisma è cresciuta più delle sue rivali dirette utilizzando anche dei giovani molto interessanti. Noi arrivavamo da dieci giorni senza partite, una irregolarità di ritmo che sapevamo benissimo avrebbe potuto generare alti e bassi. Nel complesso invece abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista della tenuta, anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nel primo set quando siamo stati raggiunti dopo una partenza con un buon vantaggio. Bravi a portarlo a casa quel parziale. Siamo contenti per la vittoria. Complimenti ai ragazzi perché nessuna partita è facile. Guardiamo avanti con fiducia. Stiamo cercando di trovare ritmo, gioco e anche alternative. Sarà importante ritrovare tutti in vista dei Play Off. Juantorena è rientrato negli allenamenti, mentre Kovar sta procedendo nella sua riabilitazione”.

IVAN ZAYTSEV: “Abbiamo dovuto lottare in tutti i set, la Gioiella Prisma si è dimostrata un ostacolo difficile da superare ed è per questo che siamo molto contenti di questa vittoria e dei tre punti incamerati. Probabilmente la chiave di questo 3-0 finale è stato l’essere riusciti a vincere quel primo set ai vantaggi, perché aggiudicarsi quel tipo di parziale così tirato ti regala molto dal punto di vista psicologico e lo si è visto nei set successivi. Siamo tornati in campo dopo una sosta forzata per il Covid e non abbiamo ancor finito di risolvere i problemi fisici che ci perseguitano da inizio stagione. Questa squadra dimostra ogni volta di più di avere un grandissimo carattere ed è davvero bello farne parte”.

FABIO BALASO: “Eravamo pronti ad affrontare una partita difficile, siamo stati bravi a farlo entrando in campo con lo spirito giusto. Questa vittoria ci regala punti importanti per la classifica, dobbiamo tenerci ben stretto il secondo posto, cercando magari di avvicinare il più possibile Perugia, ma soprattutto dobbiamo fare uno step dopo l’altro, quindi pensare a una partita alla volta”.