Volley, i gironi della nuova Champions con la Lube

Nei giorni scorsi la CEV ha ufficializzato la lista delle partecipanti alla Champions League 2022.

A competere nella massima competizione continentale per Club saranno 35 team in rappresentanza di 26 nazioni europee. Già ammessa alla fase a gironi la Cucine Lube Civitanova, che nell’ultima edizione è uscita di scena al Golden Set dei Quarti di Finale contro lo Zaksa, squadra che poi ha conquistato il trofeo in finale contro Trento. Quest’anno, visto l’alto numero delle formazioni iscritte, è stato aggiunto un turno preliminare.

Il sorteggio della fase preliminare è in programma venerdì 25 giugno (ore 12.30) e sarà visibile in diretta streaming su YouTube e Facebook grazie al collegamento dall’European Broadcasting Centre di Lussemburgo.

Sedicesima volta per la Cucine Lube Civitanova

Per il Club cuciniero sarà la sedicesima partecipazione alla CEV Champions League. Due i titoli messi in bacheca, quello vinto a Berlino nel 2019 e il primo storico nel 2002 ad Opole, oltre ai tre podi dal 2016 al 2018 (argento a Kazan, bronzo a Cracovia e a Roma).

Le 18 squadre già ammesse alla fase a gironi:

Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA)

TRENTINO Diatec (ITA)

Dinamo MOSCOW (RUS)

Zenit SAINT PETERSBURG (RUS)

Lokomotiv NOVOSIBIRSK (RUS)

JASTRZEBSKI Wegiel (POL)

Grupa Azoty KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

Verva WARSZAWA Orlen Paliwa (POL)

BERLIN Recycling Volleys (GER)

VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER)

Ziraat Bankasi ANKARA (TUR)

Fenerbahce HDI ISTANBUL (TUR)

Knack ROESELARE (BEL)

Greenyard MAASEIK (BEL)

AS CANNES Dragons (FRA)

OK Merkur MARIBOR (SLO)

Vojvodina NS Seme NOVI SAD (SRB)

Le 17 squadre che affronteranno la fase preliminare:

CEZ Karlovarsko (CZE)

Olympiacos PIRAEUS (GRE)

Shakhtior SOLIGORSK (BLR)

Ford Levoranta SASTAMALA (FIN)

Sport LISBOA e Benfica (POR)

Hebar PAZARDZHIK (BUL)

UVC Holding GRAZ (AUT)

Mladost ZAGREB (CRO)

Draisma Dynamo APELDOORN (NED)

Budva BUDVA (MNE)

OK Mladost BRCKO (BIH)

CDV Guagas LAS PALMAS (ESP)

CSM Arcada GALATI (ROU)

IBB Polonia LONDON (ENG)

Bigbank TARTU (EST)

Lindaren Volley AMRISWIL (SUI)

Rieker UJS KOMARNO (SVK)