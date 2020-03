Volley, i numeri e le statistiche della Lube

Approfittiamo della pausa forzata della Cucine Lube Civitanova, causa emergenza coronavirus, per esaminare quelli che fino ad oggisono stati i numeri realizzati da Juantorena e compagni nella stagione che hanno iniziato a giocare da metà ottobre in qualità di campioni d’Italia e d’Europa.

L’ESORDIO STAGIONALE E L’ULTIMA PRIMA DELLO STOP

Domenica 20 ottobre all’Eurosuole Forum secca vittoria per 3-0 sulla Gas Sales Piacenza dell’ex Stankovic. Ultima gara giocata, invece, quella dello scorso 8 marzo: 3-2 su Trento.

SONO GIÀ 35 LE GARE GIOCATE

La Cucine Lube Civitanova, dopo quattro mesi e mezzo di stagione, ha già disputato 35 gare: 20 in SuperLega, 7 in Champions League, 2 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa, 5 nel Mondiale per Club. Bilancio di 31 vittorie e 4 sconfitte.

DUE TROFEI IN BACHECA

Quando mancano ancora da assegnare Scudetto e Champions League, la Cucine Lube Civitanova può vantare già due trofei in bacheca per l’attuale stagione: il Mondiale per Club (storica prima volta) vinto a Betim, in Brasile, lo scorso 8 dicembre, e la Del Monte Coppa Italia (la sesta nella storia), conquistata appena tre settimane fa all’Unipol Arena di Bologna.

LA STRISCIA VINCENTE IN SUPERLEGA

La Cucine Lube Civitanova ha chiuso l’intero girone di andata di Regular Season da imbattuta, vincendo anche la prima di ritorno (13 su 13) prima di cadere per la prima volta all’Eurosuole Forum contro Milano (il 16 gennaio) alla ripresa dopo la pausa di Capodanno.

CAVALCATA INFINITA IN EUROPA

Dopo aver chiuso la stagione 2019 di Champions League con 11 vittorie in 11 gare, la Cucine Lube Civitanova continua a macinare vittorie anche nell’edizione 2020: 6 su 6 nel girone di qualificazione e successo nelle gara di Quarti di finale con il Roeselare: striscia complessiva, dunque, di 18 vittorie comprendendo le due stagioni. Ultimo ko a Kazan nella finale 2018 sfuggita ai vantaggi del tie-break.

I NUMERI IN SUPERLEGA

In SuperLega la Cucine Lube Civitanova ha giocato 20 gare, vincendo 57 set e perdendone soltanto 16 (primato in entrambi i casi): è in vetta con 53 punti (su 60 a disposizione). 18 le vittorie e 2 le sconfitte: unica occasione senza punti il match a Modena del 5 febbraio.

MURO E BATTUTA AI VERTICI

La Cucine Lube Civitanova guida la classifica di media muri per set, con 2,49 messi a segno in ogni parziale: in totale sono 182 i muri vincenti. Sono 121 gli ace dei biancorossi in Regular Season, con una media di 1,22 a set (terzo posto).

TRENTO LA SQUADRA AFFRONTATA PIÙ VOLTE

Regular Season, girone di Champions League e Semifinale di Coppa Italia: Cucine Lube Civitanova e Itas Trento è finora la sfida più giocata della stagione. Cinque gare disputate e cinque vittorie per gli uomini di De Giorgi: 3-1 a Trentino e 3-2 a Civitanova in SuperLega, 3-0 all’Eurosuole Forum e 3-1 alla BLM Group Arena in Champions, 3-2 all’Unipol Arena in Coppa Italia.