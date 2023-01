Volley, i numeri Lube nonostante il ko patito contro il Monza

Il secondo passo falso consecutivo dei biancorossi in Regular Season non ha compromesso la classifica della Cucine Lube Civitanova in SuperLega Credem Banca.

Dopo la sconfitta interna con Monza per 3-1 nel 4° turno di ritorno, seppur agganciati da Trento a 26 punti, i campioni d’Italia sono rimasti sul gradino più basso del podio a tre lunghezze dal secondo posto occupato da Modena. Solo la distanza con la capolista Perugia è incolmabile visto che i Block Devils procedono a punteggio pieno.

Diverso è il discorso dal secondo posto in giù. I risultati del weekend hanno ribadito che sotto la vetta non ci sono padroni. Così come gli uomini di Chicco Blengini possono battere qualsiasi squadra e trovare difficoltà con molti collettivi, anche le altre big alternano grandi prove a scivoloni. Le ultime gare hanno accorciato la classifica. La Valsa Group Modena avrebbe potuto raddoppiare i punti di vantaggio sui marchigiani, ma è caduta a Milano con l’Allianz in quattro set, mentre l’Itas Trentino ha mancato il sorpasso e si è dovuta accontentare dell’aggancio a Civitanova con il punto incamerato a Cisterna al culmine di un match rocambolesco perso al tie break con la Top Volley. Ancora peggio è andata alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, che invece di approfittare del giro a vuoto cuciniero ha mancato il balzo in avanti perdendo 3-1 in casa con il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena. Milano (23 punti), Cisterna (23) e Monza (21) hanno così guadagnato terreno sui piani alti.

Si tratta di un torneo differente rispetto agli ultimi anni, un campionato in cui nessun match è scontato. Per Luciano De Cecco e compagni sarà essenziale reagire sabato 21 gennaio (ore 18) con l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum nell’anticipo del 5° turno di ritorno.