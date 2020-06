Volley, i nuovi numeri di maglia della rosa della Lube

Dopo aver definito la nuova rosa, è tempo di presentare i numeri di maglia della Cucine Lube Civitanova 2020-2021. Vediamo con quali numeri vecchi e nuovi giocatori biancorossi hanno scelto di scendere in campo nella prossima stagione, stampati sulle divise affidate ancora una volta allo sponsor tecnico Joma.

Partiamo dai nuovi arrivi in casa Cucine Lube. Il regista argentino Luciano De Cecco non poteva che affidarsi al suo storico numero 15, mentre per l’altro palleggiatore neo biancorosso, Marco Falaschi, ci sarà il numero 18. Scelte originali per l’opposto ceco Jan Hadrava, che ha deciso per il numero 22, e per lo schiacciatore cubano Marlon Yant, che indosserà la maglia numero 23. Infine il prodotto del settore giovanile cuciniero Jacopo Larizza: per lui il fidato numero 10.

Doppio cambio di numero, invece, tra gli atleti della scorsa stagione confermati nella nuova rosa della Cucine Lube Civitanova. Fabio Balaso tornerà all’amato numero 7, mentre Simone Anzani abbandonerà il numero 1 per riprendere il suo storico 17. Per gli altri biancorossi tutte conferme: Jiri Kovar avrà ancora il 2, Andrea Marchisio il 4, Osmany Juantorena il 5, Yoandy Leal il 9, Kamil Rychlicki l’11, Enrico Diamantini il 12, Robertlandy Simon il 13.

Di seguito i numeri di maglia della Cucine Lube Civitanova 2020-2021

2 Jiri KOVAR

4 Andrea MARCHISIO

5 Osmany JUANTORENA

7 Fabio BALASO

9 Yoandy LEAL

10 Jacopo LARIZZA

11 Kamil RYCHLICKI

12 Enrico DIAMANTINI

13 Robertlandy SIMON

15 Luciano DE CECCO

17 Simone ANZANI

18 Marco FALASCHI

22 Jan HADRAVA

23 Marlon YANT