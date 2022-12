Volley, i precedenti della sfida tra Lube Civitanova e Taranto

Il girone di ritorno della Regular Season si apre all’Eurosuole Forum con il faccia a faccia numero 18 tra Cucine Lube Civitanova e Gioiella Prisma Taranto, che nella passata stagione sono tornate a confrontarsi nella massima serie dopo 11 anni. Domenica 18 dicembre, alle 18 (diretta Rai Sport, Volleyball Tv e Radio Arancia) i biancorossi inseguiranno la sesta vittoria consecutiva tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca.

La storia

Nei 17 precedenti la Lube ha avuto la meglio in 14 occasioni, vincendo 44 set su 64, mentre Taranto si è imposta 3 volte. Domenica i biancorossi cercheranno di mantenere l’imbattibilità interna negli scontri diretti con la Prisma.

Gli ultimi incroci

Nel girone di andata della stagione in corso i cucinieri hanno espugnato il PalaMazzola con il massimo scarto al termine di tre set molto combattuti (23-25, 23-25, 21-25) e decisi dal grande carattere dei campioni d’Italia, capaci di rimonte significative con grande personalità. Nello scorso campionato, Civitanova e Taranto si sono incrociate due volte, sempre in Regular Season. Nella 10ª giornata di andata il sestetto marchigiano ha passeggiato tra le mura amiche (25-20, 25-21, 25-12) nel match con il più elevato scarto favorevole alla Lube (22 punti), mentre nel girone di ritorno gli uomini di Chicco Blengini hanno dovuto vincere due bracci di ferro nel primo e nel terzo set per prevalere (26-28, 19-25, 23-25).

Sfide da ricordare

L’incontro più combattuto tra le due squadre risale all’11ª giornata di ritorno 2006/07, con i 221 punti della partita vinta al tie-break dalla Lube (25-22, 28-26, 22-25, 18-25, 16-14). I due set più tirati, invece, sono equamente divisi tra le due squadre. Taranto vanta il 30-32 con cui aprì la prima giornata di campionato di Serie A1 2000/01 in trasferta, anche se poi la Lube riuscì a rimontare e a vincere 3-1 (30-32, 25-19, 25-18, 25-23). I cucinieri, invece, misero a segno il 32-30 del primo set alla 10ª di ritorno 2007/08, preludio della netta vittoria per 3-0 (32-30, 25-23, 25-16).

Il set più facile vinto dalla Lube fu il terzo della partita dell’11ª di ritorno 2006/07 a Martina: i cucinieri reagirono con un 7-25 di rabbia ai primi due parziali persi, anche se poi la Prisma riuscì comunque a imporsi 3-1.