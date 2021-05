Volley, i progressi dei giovani canterani della Lube

Massimiliano Montecchiari: “L’Under 17 della Cucine Lube può dire la sua anche nel torneo U19 e Serie C!”.

Tanta soddisfazione nella cantera della A.S. Volley Lube per i progressi mostrati dai giovani dell’Academy volley Lube. Ne è l’emblema Massimiliano Montecchiari, da 10 anni dirigente biancorosso, ora referente per gli Under 17 impegnati nei tornei di Serie C, U19 e U17. “Come ripetono gli allenatori – spiega Montecchiari -, la squadra vuole affermarsi nella propria categoria. Io dico che ce la possiamo giocare anche con le formazioni più esperte nel torneo U19, almeno per quanto riguarda il percorso regionale. Persino in Serie C il gruppo sta dimostrando di poter gareggiare, nonostante la differenza di età”. Merito della qualità e del carattere degli atleti, della preparazione e della saggezza degli allenatori, ma anche della passione e del sacrificio dei dirigenti. “Noi siamo al servizio dei ragazzi – continua -. Senza il grande amore per lo sport e il desiderio di guidare i giovani verso una vita sana e fatta di valori, non riusciremmo facilmente a onorare i nostri compiti. Per me è fantastico quando rivedo ragazzi che hanno fatto strada e mi salutano con stima”. Proprio come in famiglia, alla Lube è importante il rispetto delle regole e l’apprendimento dei valori. “Non è un caso – dice Montecchiari – se i nostri ragazzi vanno bene a scuola. Ci teniamo all’istruzione, così come cerchiamo di infondere una mentalità vincente senza perdere di vista il rispetto degli avversari. Non si vive solo di norme, ma è bello stimolare chi ha degli interessi. A un atleta amante della musica mettemmo a disposizione una pianola. Chi ha nostalgia di casa trova in noi dei punti di riferimento”. Tante partite, numerose questioni organizzative e altrettante emozioni. Una le supera tutte per Montecchiari, che ha trasmesso l’amore per la pallavolo ai figli: “Che brividi, nel 2019, la vittoria del team classe 2001 a Chianciano Terme contro l’Itas Trentino di Michieletto nella Semifinale per il tricolore U18. Sotto di due set, i ragazzi centrarono al tie break il pass per la Finale. Poi lo Scudetto sfumò contro Treviso, ma il ricordo della Semifinale con Trento resta travolgente”.

Serie C. La Coal-Cucine Lube Civitanova si rialza in grande stile nella seconda giornata del Girone D. La formazione biancorossa sabato ha superato la F.e.a. Telusanio Volley di Monte San Giusto per 3-0 (25-12, 25-20, 25-12). Prova di qualità degli uomini di Belardinelli, capaci di imporsi senza rischiare nulla sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum contro avversari più esperti.

Torneo Under 19. In attesa di scendere in campo venerdì a Macerata contro l’Iplex nella quinta giornata del Girone A, la Cucine Lube Civitanova A guida la classifica a punteggio pieno con 12 punti in quattro match. Nel Girone B la Cucine Lube Civitanova B è reduce dalla sconfitta casalinga incassata mercoledì scorso nella quarta giornata contro la capolista Volley Macerata Bianca in tre set (15-25, 11-25, 18-25). Impegnati oggi (martedì 11 maggio) sul campo del Volley Potentino, i lubini del team B occupano ancora la seconda posizione a quota 6.

Torneo Under 17. Nel Girone A va in scena giovedì alle 20 il derby in famiglia della settima giornata tra Cucine Lube Civitanova B e Cucine Lube Civitanova A. La formazione A guida la classifica con 15 punti in 5 gare e ha vinto tutte le partite con il massimo scarto, compreso il primo derby casalingo griffato Lube della seconda giornata. Il collettivo B è terzo a quota 9 dopo quattro gare con un punto da recuperare sul Volley Macerata Rossa, che ha giocato 7 match. Nel Girone B la Cucine Lube Volley C occupa la terza piazza a 6 punti dopo lo stop esterno di martedì scorso con la prima della classe, la Associati Fisiomed. Un incontro a senso unico con set ceduti a 19, 12 e 13 punti.

Torneo Under 15. Doppia vittoria per la Cucine Lube Civitanova A, che consolida il primato a 12 punti e blinda il pass per la Fase Regionale contro il Volley Macerata: nel primo match domenicale i lubini si sono imposti in tre set prevalendo ai vantaggi per 30 a 28, mentre hanno controllato agevolmente i successivi parziali lasciando gli avversari a 18 e a 17. Una prova di forza che ha annichilito i maceratesi, sconfitti dai cucinieri anche nella seconda sfida di giornata per 3-0 (25-16, 25-14, 25-20). Sempre domenica, la Cucine Lube Civitanova B ha festeggiato due vittorie contro la Pallavolo Montecassiano Asd: la prima per 2-1 (13-25, 25-17, 25-18), la seconda, ancor più netta, con il massimo scarto, con i rivali controllati senza particolari problemi in due set fotocopia vinti a 16 punti e in un terzo parziale incamerato per 25 a 20. Due affermazioni valse il quarto posto a 5 punti.