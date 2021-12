Volley, il fantastico 2021 della Lube in numeri e palmares

Per la A.S. Volley Lube volge a termine un altro anno solare reso difficile dalla convivenza con la pandemia, ma ricco di soddisfazioni sul campo.

Il 2021 si è confermato ostico per i tentativi di tenere il Covid-19 fuori dall’Eurosuole Forum e dagli altri impianti di Serie A con obblighi e restrizioni. Misure che hanno tutelato il più possibile i tifosi, tornati a suonare la carica con i loro cori nella stagione agonistica in corso. Al tempo stesso gli ultimi 12 mesi sono stati esaltanti grazie alla vittoria della settima Del Monte® Coppa Italia e del sesto Scudetto in bacheca, titoli a cui si aggiungono piazzamenti di prestigio come l’argento iridato e una beffa che brucia ancora, l’uscita ai Quarti di CEV Champions League ai vantaggi del Golden Set in Polonia dopo una vittoria netta nella gara di ritorno contro lo Zaksa, formazione che poi ha alzato al cielo il trofeo.

Il bilancio delle partite del 2021 in numeri

44 gare disputate (33 vittorie, 11 sconfitte):

_ 31 in SuperLega Credem Banca con 24 vittorie e 7 sconfitte

_ 21 nella Regular Season di SuperLega con 16 vittorie e 5 sconfitte

_ 10 nei Play Off Scudetto con 8 vittorie e 2 sconfitte

_ 4 nel Mondiale per Club (2 nel girone preliminare, Semifinale, Finale) con 3 vittorie e 1 sconfitta.

_ 5 in Champions League (3 nella fase a gironi, 2 nella fase a eliminazione diretta) con 3 vittorie e 2 sconfitte

_ 3 in Coppa Italia (Quarti di Finale, Semifinale, Finale) con 3 vittorie

_ 1 in Supercoppa (Semifinale in gara unica) con 1 sconfitta

Tre Finali per un titolo disputate: Mondiale per Club, Scudetto e Coppa Italia.

2 titoli conquistati: Scudetto 2020/21 e Coppa Italia 2020/21

1 argento iridato a dicembre 2021

Il bilancio delle gare giocate suddiviso tra le due stagioni dell’anno solare 2021

Gare giocate nel 2021 (stagione 2020/21)

26 gare (20 vittorie, 6 sconfitte) così suddivise:

– 18 di SuperLega (8 Regular Season e 10 Play Off): 14 vittorie e 4 sconfitte, 6-2 nella stagione regolare, 8-2 nella seconda fase.

– 3 di Coppa Italia (Quarti, Semifinale, Finale): 3 vittorie

– 5 di Champions League (3 fase a gironi, Quarti): 3 vittorie, 2 sconfitte

Gare giocate nel 2021 (stagione 2021/22)

18 gare (13 vittorie, 5 sconfitte) così suddivise:

– 13 di SuperLega (tutte in Regular Season): 10 vittorie, 3 sconfitte

– 4 del Mondiale per Club (2 fase a gironi, Semifinale, Finale): 3 vittorie, 1 sconfitta

– 1 di Supercoppa (Semifinale in gara unica): 1 sconfitta