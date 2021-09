Volley, il programma della Nazionale Italiana agli Europei

Europei del Volley alle porte. Il girone dell’Italia di Anzani e Balaso.

Due giocatori della Cucine Lube Civitanova si apprestano ad affrontare il Campionato Europeo 2021. Nella lista dei 14 atleti scelti dal CT Ferdinando De Giorgi figurano il centrale Simone Anzani, che continua a vestire la casacca della Nazionale anche nel nuovo corso dopo la recente avventura olimpica in Giappone, e il libero Fabio Balaso, che torna in azzurro dopo le prove convincenti della VNL. La rassegna continentale si aprirà domani, mercoledì 1 settembre, ma l’Italia farà il suo esordio venerdì 3 settembre alle 14.15 contro la Bielorussia. I match dell’Europeo saranno giocati in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia.

Gli azzurri gareggiano a Ostrava nel Gruppo B con Bulgaria, Montenegro, i padroni di casa della Repubblica Ceca, la Slovenia e la Bielorussia.

I 14 atleti della Nazionale

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Mattia Bottolo

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Fabio Ricci, Lorenzo Cortesia

Libero: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli.

Calendario Italia Pool B – Ostravar Arena di Ostrava, in Repubblica Ceca:

Venerdì 3 settembre 2021, ore 14.15

Italia – Bielorussia

Domenica 5 settembre 2021, ore 19

Italia – Montenegro

Lunedì 6 settembre 2021, ore 15.45

Bulgaria – Italia

Mercoledì 8 settembre 2021, ore 15.45

Italia – Slovenia

Giovedì 9 settembre 2021, ore 19

Repubblica Ceca – Italia

Ottavi di Finale

11 e 12 settembre 2021 (quattro match) – Ergo Arena a Gdansk/Sopot in Polonia

12 e 13 settembre 2021 (quattro match) – Ostravar Arena a Ostrava in Repubblica Ceca

Quarti di Finale

14 settembre 2021 (due match) – Ergo Arena a Gdansk/Sopot in Polonia

15 settembre 2021 (due match) – Ostravar Arena a Ostrava in Repubblica Ceca

Semifinali

18 settembre 2021 – Spodek a Katowice in Polonia

Finale 3° posto

19 settembre 2021, ore 17.30 – Spodek a Katowice in Polonia

Finale per l’oro

19 settembre 2021, ore 20.30- Spodek a Katowice in Polonia