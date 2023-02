Volley, il programma Lube in vista della sfida contro Milano

Per la Cucine Lube Civitanova si è aperta stamane in sala pesi la settimana di lavoro che porterà alla sfida di sabato 4 marzo (ore 18) contro l’Allianz Milano, ovvero l’anticipo casalingo della 10ª giornata di ritorno della Regular Season.

Reduci da tre vittorie consecutive in campionato, in caso di successo pieno nel penultimo turno della prima fase all’Eurosuole Forum contro i meneghini, i campioni d’Italia blinderebbero definitivamente il quarto posto in classifica. Un obiettivo molto importante. In primis perché chiudere la stagione regolare da testa di serie consentirebbe di affrontare i Quarti di finale Play Off con il fattore campo a favore, così come sarebbe vantaggioso presentarsi a Perugia (domenica 12 marzo) nell’ultimo turno del girone di ritorno senza l’obbligo di fare risultato, ma con la possibilità di migliorare la quarta posizione. Inoltre, affrontare la doppia sfida dei Quarti di CEV Champions League contro l’Halkbank Ankara (martedì 7 e mercoledì 15 marzo) senza troppi pensieri gioverebbe al gioco biancorosso. Tra queste considerazioni trova posto la voglia di rivalsa dei tifosi, che sognano il riscatto contro Milano dopo la delusione patita nei Quarti di Coppa Italia tra le mura amiche.

Nel pomeriggio di oggi Chicco Blengini punterà su una seduta in campo. Proprio l’aspetto tecnico-tattico sarà al centro di una settimana di attività con i giocatori del sestetto marchigiano impegnati tutti i giorni sul taraflex dell’Eurosuole Forum per rinforzare l’intesa e perfezionare il gioco di squadra.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: pesi, tecnica

Martedì: tecnica, tecnica

Mercoledì: riposo, tecnica

Giovedì: pesi, tecnica

Venerdì: riposo, tecnica

Sabato: tecnica, anticipo 10a di ritorno SuperLega VS Milano (ore 18 all’Eurosuole Forum)

Domenica: partenza per la Turchia