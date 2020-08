Volley, Juantorena (Lube): In attesa del sorteggio Champions

Conto alla rovescia in casa Cucine Lube Civitanova verso il sorteggio della Champions League 2021 che si terrà venerdì prossimo 21 agosto alle ore 12.30 in Lussemburgo negli uffici della CEV. C’è curiosità tra giocatori e staff per conoscere gli avversari che i biancorossi, alla loro partecipazione numero 15 alla massima competizione europea e vincitori dell’ultima edizione nel 2019, si troveranno di fronte nella fase a gironi che prenderà via a novembre.

“Siamo tutti in attesa del grande appuntamento con il sorteggio di venerdì – dice il capitano biancorosso Osmany Juantorena, che si appresta a giocare la sua sesta Champions League con la maglia della Cucine Lube Civitanova – Sarà probabilmente un girone difficile, rischiamo di trovare un’italiana da affrontare subito in questa prima fase, come accaduto anche nelle edizioni precedenti. Speriamo bene e di avere la fortuna dalla nostra parte. Di sicuro la Champions League 2021 sarà veramente tosta, ci sono squadre molto forti ai nastri di partenza: noi ci faremo trovare pronti e il nostro obiettivo, come sempre, sarà provare ad arrivare fino in fondo alla competizione”.

“Con la possibilità per le Federazioni nazionali di iscrivere una squadra aggiuntiva il livello del torneo si è alzato ancora più in alto e di molto – prosegue lo schiacciatore italo-cubano, che ha già vinto il trofeo in 3 occasioni nella sua carriera – Sarà una competizione difficilissima, arrivare in finale di Champions League sarà quasi come vincere un’Olimpiade proprio per la difficoltà di giungere fino in fondo con così tante formazioni forti al via. Comunque ora aspettiamo venerdì e vediamo in che girone finiremo, poi penseremo alle date e ad affrontate una partita alla volta. È bello poter finalmente a tornare a giocare e mi auguro che per quando scenderemo in campo per la prima gara di Champions League tra qualche mese ci sia la possibilità di avere il pubblico a sostenerci e che le cose siano tornate il più possibile alla normalità”.

“La fase di preparazione che stiamo affrontando procede molto bene – conclude Osmany Juantorena prima dell’allenamento tecnico del mercoledì pomeriggio – Stiamo lavorando tantissimo come è giusto che sia, per prepararci al meglio alla prima uscita della nuova Cucine Lube Civitanova il 13 settembre sul campo di Trento”.