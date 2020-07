Volley, Juantorena (Lube): Siamo entusiasti di ricominciare

“Siamo stati davvero entusiasti di esserci potuti ritrovare insieme dopo una pausa così lunga – dice capitan Osmany Juantorena dopo il raduno, nel giorno dedicato a visite mediche e test fisici – Ora inizieremo a lavorare per valutare la nostra condizione, sia per chi c’era nella scorsa stagione sia per i nuovi arrivati. Lunedì ci sarà il primo allenamento, al mattino una seduta di pesi e nel pomeriggio si tornerà sul campo dell’Eurosuole Forum per l’allenamento con la palla. Dopo un lungo stop siamo carichi e contenti, sperando che si torni alla normalità il prima possibile, ce lo auguriamo tutti”.

“Conoscevo già personalmente i nuovi volti di questa Cucine Lube Civitanova – prosegue lo schiacciatore italo-cubano – come De Cecco e Falaschi mentre ho avuto modo di parlare un po’ con Hadrava, mi sembra un bravissimo ragazzo, molto carico ed entusiasta di questa nuova avventura. Da lunedì inizieremo a sudare, sicuramente in questa primissima fase il nostro obiettivo principale sarà lavorare tanto fisicamente, credo che la parte tecnica slitterà più avanti: non siamo ancora pronti a saltare tanto dopo questo lungo stop. Lavoreremo tanto con il preparatore Max Merazzi tra sala pesi e sedute di atletica, man a mano aumenteranno le sedute di allenamento con la palla guidate da coach Fefè De Giorgi”.

“È bello ritrovarsi tutti uniti dopo lo stop al campionato – conclude Osmany – ci mancano le sensazioni come stare insieme in spogliatoio, scendere in campo per le partite. Non dimentichiamo quanto successo ma proviamo a ripartire con tanto entusiasmo, con la speranza di ritrovare il nostro pubblico il prima possibile: vogliamo tornare a giocare di fronte ai nostri tifosi. Saluto tutti i nostri appassionati e mi auguro di ritrovarli al palasport presto”.