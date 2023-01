Volley, la carica dei 50 Predators con la Lube a Verona

Il calore dei Predators della Lube per trainare capitan Luciano De Cecco e compagni lontano dalle mura amiche.

Un pullman e varie auto, per un totale di oltre 50 tifosi biancorossi, viaggeranno con l’intento di supportare i campioni d’Italia in occasione della trasferta di domenica 29 gennaio (prima battuta alle ore 18) al Pala AGSM Aim di Verona. Nel 6° turno di ritorno della Regular Season la Cucine Lube Civitanova cercherà l’impresa esterna contro la WithU Verona, sconfitta all’andata nelle Marche in quattro set al termine di un confronto tiratissimo.

Gli orari di partenza dei Predators (domenica 29 gennaio):

_ore 8 da Macerata al parcheggio superiore dell’Oasi

_ore 8.30 da Civitanova al parcheggio dell’Eurosuole Forum