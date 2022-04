Volley, la carica dei tifosi biancorossi per la gara 2 Monza-Lube

Con il ritorno al 100% della capienza negli impianti al chiuso, Gara2 dei Quarti di Finale Play Off sarà ancora più difficile per la Cucine Lube Civitanova all’Arena di Monza contro la Vero Volley di Massimo Eccheli, avversaria che potrà contare sull’incremento delle presenze. Il palazzetto lombardo, però, non sarà riempito unicamente dai supporter di casa. Sabato 2 aprile, alle 18 (diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia), un pullman di quaranta tifosi biancorossi sarà in Brianza per sostenere Juantorena e compagni. Già domenica scorsa i tesserati di Lube nel Cuore hanno caricato a dovere i giganti biancorossi con un tifo incessante e coreografie da applausi.

Forti del successo interno per 3-0 nel primo match della serie, i cucinieri hanno ora due match ball a disposizione. In caso di vittoria con qualsiasi risultato a Monza, gli uomini di Chicco Blengini staccherebbero il pass per le Semifinali contro la vincente della sfida tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Se invece i monzesi riuscissero a impattare la serie, i campioni d’Italia ci riproverebbero durante il prossimo fine settimana nell’eventuale ‘bella’ da dentro o fuori all’Eurosuole Forum.