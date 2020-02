Volley, la finale di Coppa Italia sarà Lube-Perugia

Sarà per il terzo anno consecutivo tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia la Finalissima che assegna la Del Monte Coppa Italia.

Nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Bologna gli umbri hanno battuto 3-0 la Leo Shoes Modena nella seconda Semifinale di giornata, raggiungendo così i biancorossi (vincenti 3-2 su Trento) in Finale. Domenica (ore 18, diretta Rai Sport) l’atto conclusivo della kermesse bolognese in cui Juantorena e compagni andranno a caccia della sesta Coppa Italia della storia cuciniera.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

La Sir di Vital Heynen, partirà dalla consolidatissima diagonale palleggiatore-opposto formata da Luciano De Cecco e Aleksandar Atanasijevic, al centro Marko Podrascanin e Roberto Russo (con l’alternativi Ricci), mentre a schiacciare ci saranno Wilfredo Leon e Filippo Lanza (con l’arma in più dall’ucraino Oleh Plotnytskyi a disposizione). Il libero è Max Colaci.

Ancora in Finale con gli umbri: terza volta di fila, quarto incrocio complessivo in Coppa Italia

Cucine Lube e Perugia si sono sfidate in Coppa Italia nella ultime due Finali: in entrambi i casi vittoria umbra (3-1 a Bari nel 2018 e 3-2 proprio all’Unipol Arena di Bologna un anno fa). Le due formazione si sono incrociate nel trofeo che assegna la coccarda tricolore anche nella Semifinale del 2014 al PalaDozza di Bologna (3-2 Perugia). Complessivamente il big match salirà a quota 43 partite. Equilibrio assoluto nel bilancio generale: 21 successi Cucine Lube, 21 Sir. Unico precedente stagionale la vittoria 3-0 all’Eurosuole Forum della Cucine Lube Civitanova in Regular Season.

Quattro gli ex di turno

Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Marko Podrascanin a Civitanova dal 2012 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013, Tsimafei Zhukouski a Civitanova nel 2017-2018 (dal 14/09/2017).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.