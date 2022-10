Volley, la storia della Lube in Supercoppa Italiana

La Cucine Lube Civitanova sbarcherà in giornata a Cagliari, dove lunedì 31 ottobre, alle 17.30, è prevista la Semifinale in gara unica di Del Monte® Supercoppa 2022 contro la Valsa Group Modena al PalaPirastu. Dopo un avvio di stagione in SuperLega Credem Banca altalenante, caratterizzato da tre imprese e tre match complicati, ora i campioni d’Italia si concentrano sulla 27a edizione della Supercoppa, che propone la formula della Final Four e ristabilisce la Finale per il 3° posto. In lizza nell’altra Semifinale i vicecampioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia e i vicecampioni d’Europa dell’Itas Trentino. I gialloblù lo scorso anno si sono aggiudicati il trofeo battendo Monza nella Finalissima all’Eurosuole Forum.

La storia della Cucine Lube Civitanova nella Supercoppa italiana

La Semifinale con Modena sarà la quindicesima volta dei cucinieri in Supercoppa Italiana, trofeo che il Club biancorosso ha conquistato in 4 occasioni (2006, 2008, 2012 e 2014). La prima apparizione della Cucine Lube nella resa dei conti per il trofeo risale al 2001, quando ad Agrigento la squadra allora allenata da Roberto Masciarelli venne sconfitta per 3-0 dalla Sisley Treviso. Cucinieri battuti dai veneti anche alla seconda occasione, datata 2003 (la gara si giocò a Ravenna), mentre nel 2006 i biancorossi, allenati da Ferdinando De Giorgi, da neo campioni d’Italia conquistarono il trofeo battendo a Pesaro la Bre Banca Cuneo, per 3-1. La seconda Supercoppa finita nella bacheca è quella del 2008: a Firenze, i cucinieri sconfissero gli allora tricolori di Trento per 3-0. Nel 2009, a Frosinone, la Cucine Lube si arrese al tie break al cospetto dei campioni d’Italia di Piacenza. Pronto ritorno al successo nel 2012 a Modena, quando i biancorossi si imposero su Trento (vincitori della Coppa Italia 2012) al tie break. Nel 2013, di nuovo contro Trento, arrivò un netto stop per 3-0 in Trentino. A distanza di un anno, nel 2014, la Cucine Lube campione d’Italia alzò al cielo la Supercoppa per la quarta volta e, per ora, ultima.

Nel 2016 si inaugura la formula della Supercoppa a 4 squadre partecipanti in base ai risultati della precedente stagione

Un trofeo che, però, i biancorossi non sono più riusciti a conquistare nelle successive partecipazioni. Nel 2016 battuta di arresto in Semifinale contro Perugia (1-3) nella Final Four di Modena, nel 2017 all’Eurosuole Forum di Civitanova sconfitta in Finale ancora con Perugia (1-3) dopo il successo in Semifinale su Modena. Nel 2018 a Perugia i biancorossi sono eliminati in Semifinale proprio da Modena (2-3), nel 2019 (ancora in campo a Civitanova Marche) altro stop in Semifinale e sempre per mano dei gialloblù emiliani (1-3). Nel 2020 formula innovativa con semifinali di andata e ritorno: la Cucine Lube manca di un soffio la vittoria del trofeo. Vincitori con Trento al Golden Set, nella Finale dell’AGSM Forum con Perugia i biancorossi vedono sfuggire la presa sulla coppa al tie break. Approccio troppo morbido nella Semifinale secca del 2021, persa 3-1 in casa con Monza.