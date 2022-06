Volley, la Videx saluta Cascio, Lanciani e Giacomini

La Videx ringrazia Paolo Cascio, Filippo Lanciani e Federico Giacomini per la professionalità, l’abnegazione e la personalità con le quali hanno contribuito ai risultati raggiunti in questa encomiabile stagione sportiva. C’è anche la loro firma su un percorso destinato a restare a lungo nel cuore e negli annali della pallavolo a Grottazzolina a fronte dello spirito e dell’entusiasmo con i quali si sono immersi in un’avventura tutt’altro che semplice. Una prova di crescita e maturità di indiscutibile valore con la quale potersi lanciare, rigorosamente da protagonisti, in nuove ed entusiasmanti sfide.

