Volley, Larizza (Lube): Esordio in Superlega un sogno

Jacopo Larizza: “Con l’esordio in SuperLega si è avverato un sogno”

Oltre a sancire la seconda vittoria consecutiva della Cucine Lube Civitanova, la decima dall’inizio del torneo, il recupero infrasettimanale del 9° turno di andata in Campionato si è rivelato il momento giusto per l’esordio assoluto in SuperLega Credem Banca di Jacopo Larizza, centrale cresciuto nel vivaio biancorosso.

L’atleta è approdato in prima squadra dopo le esperienze formative in A2 a Potenza Picena (2017/18-2018/19) e a Santa Croce (2019/20). Il colosso marchigiano di 204 cm, classe ‘98, contro i pontini è entrato al servizio nel terzo set tra gli applausi dei compagni.

Jacopo Larizza (centrale Cucine Lube Civitanova): “Lo sognavo fin da bambino, è una sensazione indescrivibile. Sono orgoglioso di vestire i colori biancorossi. Avrei preferito un palazzetto pieno perché lo sport ha sempre bisogno dei supporter, ma ho provato una grande emozione. Sono cresciuto in maglia Lube, dal minivolley fino alla vittoria dello Scudetto U20. Stiamo parlando di un settore giovanile d’eccellenza, è normale che alcune delle giovani promesse trovino sbocco nel massimo campionato. Non a caso sabato a Ravenna sfideremo lo schiacciatore Francesco Recine, con cui vinsi il tricolore giovanile in biancorosso. Dovremo mantenere un buon livello di gioco. L’età media dei giocatori romagnoli è bassa, ma ciò che perdono in esperienza lo guadagnano in grinta, non mollano mai. Lo hanno dimostrato all’andata. Poi penseremo alla trasferta in Francia per la bolla di Champions. Nel 2016/17 la Lube mi portò in Germania, in occasione del match a Berlino, ma ora è diverso…”.