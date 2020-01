Volley, Latina-Lube: le dichiarazioni dei protagonisti

Le parole dei protagonisti della vittoria sulla Top Volley Cisterna della Lube.

Robertlandy Simon: “Sono tornato in campo con la Cucine Lube dopo l’esperienza con la Nazionale cubana ed è arrivata una vittoria importante, dopo aver perso la prima in casa. Abbiamo reagito bene, conquistando i tre punti fondamentali per la classifica, e ora testa alla Coppa Italia. Dobbiamo restare concentrati e lavorare su questo, Cisterna ha giocato bene sfruttando le occasioni nei loro turni di battuta forti ma alla fine l’abbiamo spuntata noi”.

Fabio Balaso: “Era una partita importante per noi, per riscattarci dalla sconfitta con Milano, in un campo non facile co Le parole dei protagonisti della vittoria sulla Top Volley Cisterna della Lube. me Cisterna. Ci hanno messo in difficoltà nel primo set, specialmente al servizio, ma siamo rimasti lucidi nei momenti chiave. Tutti danno il massimo contro di noi, lo sappiamo”.

Kamil Rychlicki: “Sono felice della vittoria per la squadra, abbiamo trovato il primo successo del 2020 e da ora in poi sono sicuro che continueremo a crescere. Cisterna ha forzato molto al servizio e l’inizio è stato complicato, poi siamo venuti fuori ritrovando il nostro gioco”.