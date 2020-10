Volley, le parole dei protagonisti di Lube-Monza

Lube-Monza, le interviste nel dopo gara.

Osmany Juantorena: “Monza è un campo molto difficile, lo conosciamo molto bene anche se nella scorsa stagione non ci abbiamo giocato, i nostri avversari hanno battagliato e giocato come ci aspettavamo, noi dovevamo resistere alle difficoltà e ci siamo riusciti. Come nel secondo set, una rimonta importantissima con Simon che ha fatto un’ottima serie in battuta. Alla fine è arrivata una vittoria da tre punti e questo è l’importante”.

Andrea Marchisio: “Sono contento di essere entrato in campo e di essere riuscito a dare il contributo all’obiettivo finale, ovvero la conquista dei tre punti. Monza è un’ottima squadra dotata di grandi individualità, nel primo e nel secondo set siamo usciti da situazioni difficili ma onore agli avversari che faranno una grande campionato, ne sono sicuro”.

Fefè De Giorgi: “Nel secondo set avevamo uno svantaggio importante, Simon ci ha permesso con le sue battute di recuperare. È stata una partita molto combattuta, Monza è una buonissima squadra che può mettere in difficoltà come è stato. Per noi era importante dare continuità all’atteggiamento e al discorso tecnico, credo che lo abbiamo fatto abbastanza bene. C’è sempre qualcosa da migliorare ma bisogna tenere sempre quest’attenzione che ci aiuta a giocare bene”.