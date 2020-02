Volley, le parole dei protagonisti di Modena-Lube

Modena-Cucine Lube, le dichiarazioni dopo il match del PalaPanini

Fefè De Giorgi: “Sappiamo che Modena ha il fondamentale del servizio che può fare la differenza, hanno avuto una grande continuità mettendoci in difficoltà in quelle situazioni, oltre che attaccando molto bene in palla alta: Modena ha vinto meritatamente. Noi abbiamo iniziato bene poi abbiamo subito, ora ci rimettiamo al lavoro pronti a ripartire. Pensiamo a migliorare e al prossimo obiettivo, la partita di stasera ci fa capire quale livello dobbiamo tenere sempre, la prendiamo come uno stimolo in più per la prossima gara”.

Kamil Rychlicki: “E’ arrivata la prima sconfitta da tre punti, Modena ha giocato meglio di noi sia in battuta e in ricezione. Sono dispiaciuto, ho giocato una buona partita ma purtroppo abbiamo perso. Non è una catastrofe, dobbiamo già guardare avanti e continuare a lavorare, a partire dal match di domenica con Ravenna”.

Bruno: “Abbiamo iniziato molto bene stasera, poi nel secondo set abbiamo perso tante opportunità in contrattacco contro una squadra come Modena molto forte al servizio e in attacco. Loro sono stati molto bravi a battere bene e ad essere aggressivi, il campionato italiano è così, molto equilibrato. I nostri avversari sono stati più continui, questo ha fatto la differenza”.