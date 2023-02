Volley, Lube a Siena alla caccia del primo successo in trasferta

Campioni d’Italia alla ricerca della prima vittoria esterna in campionato del 2023! Oggi, sabato 25 febbraio (ore 20 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), la Cucine Lube Civitanova farà visita all’Emma Villas Aubay Siena sul taraflex del PalaEstra per recuperare il match dell’ottava giornata di ritorno dell’Regular Season. Faccia a faccia l’ultima della classe, più competitiva dopo il giro di boa, e la Lube quarta in classifica, reduce dal tie break vincente con la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

L’euforia per le due vittorie consecutive in campionato, la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica e il grande supporto dei tifosi sono benzina per i biancorossi in vista di una trasferta da non sottovalutare. A sostenere i cucinieri arriverà un pullman di Predators dalle Marche.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 59, Valsa Group Modena 39, Itas Trentino 38, Cucine Lube Civitanova 32, WithU Verona 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 28, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena.

L’ultima formazione di Siena

Nello scontro diretto del nono turno di ritorno, perso al tie break a Taranto, i senesi sono scesi in campo con la diagonale Finoli-Bartman, Petric e Van Garderen in banda, Mazzone e l’ex Ricci al centro, Bonami libero. Durante il match dentro anche Biglino, Pereyra, Pinelli, Pochini, Raffaeli.

Parla Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)

“Affronteremo una rivale con il coltello tra i denti e giocherà tra le mura amiche. I nostri avversari hanno bisogno di punti salvezza e sono certo che metteranno in campo tutte le loro forze. Forse anche di più. Per questo dovremo stare molto attenti al nostro approccio per cercare di mettere pressione sin da subito alla squadra di Siena. Vogliamo ripartire dai buoni segnali mostrati in campo nella sfida contro Piacenza per cercare di preparare al meglio i Play Off e per cercare almeno di mantenere la quarta posizione in classifica”.

Gli arbitri del match

Alessandro Cerra di Bologna e Giuseppe Curto di Gorizia.

Incrocio numero 4

Le squadre si sono incontrate 3 volte e la Lube ha sempre vinto.

EX: Fabio Ricci a Lube nel 2012/13 – Allenatori: Romano Giannini a Siena nel 2015/16

Giocatori a caccia di record

In carriera Regular Season: Omar Biglino – 18 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli – 3 ace ai 100, Fabio Ricci – 1 gara alle 200 giocate, Riccardo Pinelli – 1 gara alle 300 giocate (Emma Villas Aubay Siena); Ivan Zaytsev – 13 punti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo – 2 ace ai 100 (Cucine Lube Civitanova)

Come seguire la gara

Live tv streaming su volleyballworld.tv.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), con replica martedì alle 14 e mercoledì alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.