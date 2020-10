Volley, Lube al lavoro per preparare Piacenza

Nessuna sosta per la Cucine Lube Civitanova che, dopo la vittoria di domenica pomeriggio a Monza, è rimasta in Lombardia per preparare la prossima imminente sfida di SuperLega che vedrà i biancorossi scendere in campo a Piacenza mercoledì alle 20.30 per la quinta giornata di andata. I biancorossi, ottenuta la quarta vittoria consecutiva nel massimo campionato, non hanno dunque fatto rientro a Civitanova per ottimizzare i viaggi vista la doppia trasferta e il turno infrasettimanale proposti dal calendario. Quello in Emilia non sarà l’unico impegno della settimana: domenica prossima, infatti, Juantorena e compagni scenderanno in campo, stavolta all’Eurosuole Forum, per affrontare Padova nella sesta giornata di SuperLega.

A Monza, nella mattinata, di lunedì la Cucine Lube Civitanova ha effettuato una seduta di pesi, allenamento tecnico invece in programma nel pomeriggio di martedì, prima della partenza alla volta di Piacenza dove mercoledì mattina si terrà la consueta seduta pre-gara al PalaBanca. Giovedì unico giorno di riposo per gli uomini di De Giorgi che torneranno poi al lavoro a partire da venerdì per preparare la sfida casalinga con Padova.

Come rivedere il match con Monza su Arancia Television

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la gara vinta dai biancorossi vinta a Monza sarà trasmessa da Arancia Television lunedì sera alle ore 21 e martedì alle ore 14. Si può vedere sul canale 210 del digitale terrestre oppure scaricando la APP Radio Tv Arancia & More.

Il programma di lavoro dal 12 al 18 ottobre

Lunedì: Pesi – Riposo

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – 5° giornata andata SuperLega vs Piacenza (h.20.30 – PalaBanca – Piacenza)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 6° giornata andata SuperLega vs Padova (h.18.00 – Eurosuole Forum – Civitanova)