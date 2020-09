È iniziata oggi la settimana di lavoro della Cucine Lube Civitanova, dopo il lunedì di riposo concesso dallo staff tecnico successivo al match disputato domenica scorsa alla BLM Group Arena di Trento dai biancorossi, sconfitti al tie break dall’Itas nella Semifinale di andata di Del Monte Supercoppa. Settimana che porterà verso la sfida di ritorno in programma domenica all’Eurosuole Forum, gara in cui si deciderà il passaggio del turno verso la Finalissima del 25 settembre. Oggi doppia seduta per gli uomini di De Giorgi, pesi al mattino e tecnica al pomeriggio, stesso programma che effettueranno nella giornata di venerdì. Negli altri giorni è previsto l’allenamento con la palla nel pomeriggio, fino alla consueta seduta di rifinitura della domenica mattina.

“Oggi iniziamo una nuova settimana dove riprendiamo a lavorare – dice il centrale Enrico Diamantini, in campo per parte della gara giocata domenica scorsa alla BLM Group Arena – e dove pensiamo a cosa abbiamo sbagliato domenica scorsa in partita: tutto questo per farci trovare pronti domenica nel match di ritorno con Trento. Nella gara di andata siamo andati un po’ a tratti, a volte abbiamo espresso molto bene il nostro gioco, altre volte ci siamo persi e sicuramente questo ha influenzato molto il risultato della partita. Trento, inoltre, rispetto a noi ha battuto meglio, abbiamo commesso tanti errori trovando pochi ace: sono tutti aspetti da migliorare. Lavoreremo su questo e abbiamo tutta la settimana per farlo perché domenica vogliamo essere carichi al punto giusto. È stato bello tornare in campo dopo tanti mesi e domenica finalmente potremo farlo anche in casa nostra, con un po’ di pubblico a sostenerci”.

Il programma della settimana dal 14 al 20 settembre

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Semifinale ritorno Supercoppa vs Trento (h.17.30 – Eurosuole Forum – Civitanova)