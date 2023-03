Volley, Lube debutta nei Play Off Scudetto contro Verona

Conto alla rovescia per il debutto della Cucine Lube Civitanova nei Play Off Scudetto 2022/23. Giunti al termine della stagione regolare alle spalle di Perugia, Trento e Modena, i campioni d’Italia uscenti se la vedono nei Quarti di finale al meglio delle cinque partite contro la WithU Verona, che ha chiuso quinta con un punto di ritardo dai marchigiani.

Gli uomini di Chicco Blengini e i rivali scaligeri rompono il ghiaccio domenica 19 marzo in Gara 1 (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia). I padroni di casa vengono dal successo interno per 3-1 contro l’Halkbank Ankara nei Quarti di Champions League, poi vanificato dall’epilogo amaro al Golden Set (12-15). Gli ospiti hanno chiuso la stagione regolare centrando il settimo successo consecutivo, ovvero la vittoria in quattro set con Cisterna nell’anticipo di sabato scorso.

Squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nell’ultimo match di Regular Season, il tecnico Radostin Stoytchev sarà regolarmente in panchina contro i biancorossi perché il Club veneto ha annunciato di aver chiesto nei termini del regolamento la commutazione del provvedimento in pena pecuniaria.

La serie dei Quarti

Gara 2 è in programma mercoledì 22 marzo (ore 20.30) a Verona, Gara 3 si giocherà domenica 26 marzo a Civitanova Marche (orario da definire). La serie al meglio delle cinque partite potrebbe avere anche una Gara 4 e una Gara 5.

Tifosa vip sugli spalti

A fare il tifo per i biancorossi in tribuna ci sarà anche Gloria Conti, cantante e performer di Grottammare, toscana d’origine, che ha estasiato il pubblico del piccolo schermo con le sue esibizioni canore durante la spumeggiante trasmissione “Viva Rai 2”, programma mattutino ideato da Rosario Fiorello.

Classifica Finale Regular Season SuperLega Credem Banca

1 Sir Safety Susa Perugia 65 punti

2 Itas Trentino 44

3 Valsa Group Modena 40

4 Cucine Lube Civitanova 38

5 WithU Verona 37

6 Gas Sales Bluenergy Piacenza 34

7 Vero Volley Monza 33

8 Allianz Milano 30

9 Top Volley Cisterna 26

10 Pallavolo Padova 18

11 Gioiella Prisma Taranto 16

12 Emma Villas Aubay Siena 15

L’ultima formazione di Verona

Nel match casalingo di sabato scorso, la WithU Verona ha battuto Cisterna per 3-1 disponendosi con la diagonale Spirito-Sapozhkov, Keita e Mozic laterali, Grozdanov e Mosca al centro, Gaggini libero. Nel corso della gara sono entrati anche lo schiacciatore Magalini e il libero Bonisoli.

Parla Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova)

“Ci attende una serie complicata con Verona, a partire dal primo match, anche perché la WithU viene da una striscia positiva impressionante. Ovviamente non si può sottovalutare una squadra così in forma all’interno di una Lega dove ogni avversaria ha punti di forza. Il tratto distintivo degli scaligeri è la fisicità del gruppo, caratteristica con cui possono mettere in difficoltà tutte le rivali. Noi siamo forti mentalmente e investiremo tutte le energie nella difesa di quanto abbiamo costruito in questi ultimi anni. Con il sostegno dei tifosi possiamo levarci ancora delle belle soddisfazioni”.

Parla Dario Simoni (secondo allenatore WithU Verona)

“Iniziano i Play Off, quindi ogni partita si presenta molto difficile. La Lube dispone di due squadre. Possono variare opposto, i centrali, gli schiacciatori. Hanno una panchina lunga che può cambiare le sorti della gara. Sarà tosta. È stato importante vincere contro Cisterna anche se non contava per la classifica. Presentarsi a questa nuova fase con delle certezze e non con timore è stato fondamentale. Abbiamo giocato tre set di altissimo livello, siamo consapevoli di ciò che possiamo fare”.

Gli arbitri del match: Armando Simbari (MI) e Ilaria Vagni (PG).

Incrocio numero 44: le squadre si sono incontrate 43 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 38 vittorie a 5.

Due precedenti in stagione: 2 volte in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Verona).

Cinque precedenti nei Play Off Scudetto: 2 nei Quarti di Finale 2018/19 (2 successi Civitanova), 2 nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e 1 in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).

Ex: Simone Anzani a Verona dal 2013/14, al 2016/17, Daniele Sottile a Verona dal 2007/08 al 2009/10.

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Simone Anzani – 7 punti ai 400, Daniele Sottile – 8 punti ai 100, Ivan Zaytsev – 30 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze – 22 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Giulio Magalini – 24 punti ai 500, Rok Mozic – 24 punti ai 900, Luca Spirito – 1 punto ai 500 (WithU Verona).

Come seguire la gara

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Live tv streaming su volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), con replica martedì alle 14 e mercoledì alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.