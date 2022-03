Volley, Lube domani in campo nel recupero di Modena

Dopo aver vinto le ultime otto sfide disputate in campionato a partire dal giro di boa, la Cucine Lube Civitanova sta per affrontare l’esame del PalaPanini.

Ad attendere i campioni d’Italia ci saranno i padroni di casa della Leo Shoes PerkinElmer Modena, squadra di altissimo profilo in cui militano, tra i tanti campioni, dei fuoriclasse che hanno lasciato il segno in biancorosso: il palleggiatore Bruno, lo schiacciatore Leal e il centrale Stankovic.

Marchigiani ed emiliani scenderanno in campo domani, sabato 5 marzo, alle 20.30 (live streaming Volleyball TV e diretta Radio Arancia), per il recupero della 6ª di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca. Il gruppo biancorosso ha da poco concluso l’allenamento all’Eurosuole Forum ed è in partenza per l’Emilia Romagna.

Nella classifica di SuperLega i biancorossi, imbattuti nel girone di ritorno, sono ancora distanziati dalla capolista Perugia, ma hanno consolidato il secondo posto a quota 51, a braccetto con Trento che ha disputato due partite in più centrando una vittoria in meno. La Leo Shoes PerkinElmer al momento è quarta con 42 punti e lo stesso numero di incontri della Lube. Nel recupero della nona di ritorno Civitanova ha superato Cisterna 3-1 in rimonta. I pontini sono stati gli ultimi avversari di Modena (decima di ritorno), che nonostante la grande rimonta si è arresa al tie break.

L’ultima formazione degli avversari

Nella sfida interna persa al tie break con Cisterna gli uomini di coach Andrea Giani sono scesi in campo con l’ex biancorosso Bruno al palleggio per l’opposto Abdel-Aziz, Mazzone e l’ex Lube Stankovic al centro, Earvin Ngapeth e Leal in banda, Rossini libero.

Le parole di Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Siamo soddisfatti del cammino in Regular Season, ma sarà importante crescere nelle giocate difensive perché possiamo dare di più. Ci attende una gara particolarmente complicata in un palazzetto difficile come il PalaPanini. Modena ha allestito un roster per vincere e conquistare trofei, tra l’altro dopo una sconfitta in casa ci terrà particolarmente a fare bella figura davanti ai propri tifosi. Dobbiamo andare lì consapevoli di affrontare una sfida molto impegnativa, Hanno dimostrato contro Perugia e Trento di saper giocare bene questo tipo di match”.

Le parole di Andrea Giani (allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena): “Non è stato facile ripartire dopo la sconfitta contro Cisterna perché è stata una partita, emotivamente, persa due volte. Questa gara ha lasciato degli strascichi. Andremo ad affrontare una squadra importante come Civitanova e vogliamo fare una grande gara per fare anche un passo avanti di fronte ai nostri tifosi. Il modo di affrontare determinate partite lo si dimostra quando si gioca, non basta fare solo una buona settimana di allenamenti e sotto questo aspetto dobbiamo fare un passo avanti. Dopo Civitanova non avremo big match e la classifica è abbastanza chiara, ma quel tipo di partite andranno sfruttate bene per prepararci ai Play Off. Questa squadra ha una dimensione, il problema è che deve essere costante a prescindere dall’avversario di turno”.

Arbitri del match: Mauro Goitre di Torino e Dominga Lot di Treviso.

Precedenti: 102 (43 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 59 successi Cucine Lube Civitanova).

Gli ex nei roster: Yoandy Leal a Civitanova dal 2018/19 al 2020/21, Bruno Mossa De Rezende a Civitanova nel biennio 2018/19-2019/20, Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009/10 al 2018/19, Simone Anzani a Modena nel 2018/19, Ivan Zaytsev a Modena nel biennio 2018/19-2019/20.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Yoandy Leal – 23 attacchi vincenti ai 1000 (Leo Shoes PerkinElmer Modena), Osmany Juantorena – 4 ace ai 400, 1 muro vincente ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Nimir Abdel-Aziz – 10 attacchi vincenti ai 2000 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Ivan Zaytsev – 25 attacchi vincenti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.