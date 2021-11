Volley, Lube in anticipo per la decima giornata contro Trento

Civitanova – Taranto della 10ª di SuperLega sarà anticipata alle 20.30 di giovedì 18 novembre.

Cambia il percorso della Cucine Lube Civitanova in Regular Season. L’adesione dei biancorossi marchigiani al Mondiale del Club ha imposto una variazione del calendario. Il match della 10ª giornata di andata all’Eurosuole Forum con la Gioiella Prisma Taranto, inizialmente in programma domenica 5 dicembre, sarà anticipato a giovedì 18 novembre (ore 20.30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia), a cavallo tra il 6° e il 7° turno di Campionato. Gli uomini di Chicco Blengini, infatti, saranno impegnati in Brasile dal 7 all’11 dicembre per la rassegna iridata, ma partiranno con qualche giorno di anticipo dall’Italia.