Volley, Lube in campo stasera contro Piacenza

Altro turno infrasettimanale e ancora una trasferta per la Cucine Lube Civitanova: mercoledì (ore 20.30, diretta Eleven Sports ed eccezionalmente anche sulle pagine Facebook sia di Eleven Sports sia della Lega Pallavolo Serie A, diretta radiofonica Radio Arancia) i biancorossi scendono in campo al PalaBanca di Piacenza per affrontare la Gas Sales Bluenergy. Dopo la vittoria di Monza i cucinieri cercano un altro blitz lontano da casa che significherebbe ottenere la quinta vittoria consecutiva nel massimo campionato: un’impresa non semplice visto che gli emiliani vengono dalla sconfitta casalinga per 3-0 con Trento e vorranno rifarsi di fronte al proprio pubblico. Juantorena e compagni si sono allenati ieri ed oggi a Monza, città in cui sono rimasti in vista della trasferta piacentina, e raggiungeranno nella serata di oggi Piacenza dove domani mattina sosteranno la consueta seduta pre-gara.

Alla scoperta dell’avversario Gas Sales Bluenergy Piacenza

Coach Lorenzo Bernardi, arrivato in corsa a Piacenza dopo l’esonero di Gardini, si affida alla regia del cubano Hierrezuelo in diagonale con l’opposto tedesco Grozer. Gli schiacciatori sono lo statunitense Russell e il francese Clevenot, mentre al centro ecco l’ex di turno Candellaro in coppia con Polo. Il libero è Scanferla.

Parla Andrea Marchisio (libero Cucine Lube Civitanova)

“Dopo la vittoria a Monza ci aspetta un’altra grande squadra da affrontare in trasferta, la Gas Sales Piacenza. È una formazione che, nonostante arrivi da una sconfitta in casa nel match con Trento, sulla carta ha degli ottimi giocatori. Ha cambiato allenatore da poco ed è dotata di una battuta e di un contrattacco molto forti. Sicuramente ci sarà da battagliare palla su palla anche mercoledì sera al PalaBanca, come abbiamo fatto domenica scorsa a Monza, perché i nostri avversari avranno voglia di riscattare l’ultimo ko. Da parte nostra, naturalmente, l’obiettivo è continuare la striscia di vittoria in SuperLega per restare in alto in classifica ed ottenere il quinto successo di fila in campionato.”.

Parla Trevor Clevenot (schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)

“Stiamo facendo il nostro percorso, stiamo crescendo piano piano e lavoriamo in palestra ogni giorno per migliorare. Ci dobbiamo concentrare sui nostri prossimi impegni in campionato e ora l’obiettivo è la partita contro Civitanova. Mercoledì, infatti, ci aspetta un’altra partita difficile: prima di tutto, però, dovremo pensare a noi e a fare le cose che sappiamo fare bene, poi sicuramente dovremo prendere qualche rischio in più per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari. Civitanova ha in squadra grandi attaccanti e centrali: dovremo fare di tutto per limitare proprio il loro attacco.”.

Gli arbitri di Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

La quinta giornata di andata di SuperLega Credem Banca sarà diretta da Giuliano Venturi di Torino e Rossella Piana di Modena.

Terza volta contro la Gas Sales

Terza sfida contro la Gas Sales Piacenza dopo le due giocate nella scorsa stagione e vinte entrambe per 3-0 dalla Cucine Lube Civitanova.

Un solo ex di turno

Davide Candellaro a Civitanova nel biennio 2016-2017

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Aaron Russell – 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Aaron Russell – 16 punti ai 1900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Simone Anzani – 2 ace ai 100, Osmany Juantorena – 25 punti ai 4300, Robertlandy Simon – 5 ace ai 200 (Cucine Lube Civitanova)

Come seguire Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv streaming su Eleven Sports. Eccezionalmente le dirette saranno visibili anche sulla pagina Facebook di Eleven Sports, oltre che in contemporanea sulla pagina Facebook di Lega Pallavolo Serie A.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radio sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre). È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.