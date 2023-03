Volley, Lube in trasferta a Perugia con cento tifosi al seguito

I Predators si preparano a tifare per i campioni d’Italia nella tana dei Block Devils. Domenica 12 marzo (ore 18), in occasione dell’ultimo turno di Regular Season, almeno 100 sostenitori biancorossi raggiungeranno il PalaBarton di Perugia per assistere alla sfida della Cucine Lube Civitanova in casa della Sir Safety Susa Perugia. A partire in pullman saranno 45 i tifosi, mentre tutti gli altri raggiungeranno l’impianto a Pian di Massiano con mezzi propri. Non sarà un match cruciale per la classifica, visto che i biancorossi andranno comunque ai Play Off da testa di serie, ma le sfide tra Sir e Lube sono sempre affascinanti.

Comunicazione importante: chi si recherà a Perugia in modo autonomo dovrà ritirare i biglietti domani, venerdì 10 marzo, tra le 16 e le 19.30 all’Eurosuole Forum

Partenze Pullman domenica 12 marzo:

Ore 14.30 da Civitanova Marche – Palasport Eurosuole

Ore 15 da Macerata – Parcheggio superiore Oasi