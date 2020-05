Volley Lube ingaggia il toscano Marco Falaschi

A.S. Volley Lube. Ingaggiato il palleggiatore toscano Marco Falaschi: è il primo acquisto della stagione 2020-2021.

A.S. Volley Lube comunica di aver ingaggiato con un contratto annuale per la stagione 2020-2021 il palleggiatore Marco Falaschi, classe 1987 per 187 centimetri di altezza, lo scorso anno in campo nel campionato di serie A2 con la maglia dell’Emma Villa Siena. Il regista toscano, cresciuto nelle giovanili del Santa Croce (la sua città e società con cui ha disputato anche diverse stagioni in A2, con una parentesi a Spoleto), torna così nel massimo campionato dopo le esperienze di Castellana Grotte (dal 2010 al 2013 con nel mezzo una promozione dall’A2 all’A1 più una Coppa Italia di A2) e 2018-2019. Per il neo biancorosso anche ben cinque importanti stagioni vissute all’estero tra il 2013 e il 2018 con il Budvanska (Montenegro, titolo e coppa nazionale) e in Polonia con Gdansk (coppa nazionale e supercoppa), Katowice e Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Final Four di Champions League). Nel corso della sua carriera Marco Falaschi ha anche vestito la maglia della Nazionale, vincendo in azzurro i Giochi del Mediterraneo nel 2013.

Ecco le prime parole di Marco Falaschi dopo l’arrivo a Civitanova: “La trattativa è stata abbastanza semplice, per il fatto che quando chiama una grande società come la Lube Volley difficilmente si dice di no. Per rispondere a questa importante chiamata ho dovuto però lasciare un ambiente dove mi sono trovato più che bene come l’Emma Villas, mi hanno accolto a braccia aperte e avevo costruito uno splendido rapporto con i ragazzi, la società e le persone che lavorano intorno ad essa. Mi dispiace che si sia concluso l’anno così, nel momento più bello in cui eravamo in testa. Avevo detto che avrei lasciato Siena solo in caso di qualcosa di eccezionale e credo che la Cucine Lube Civitanova lo sia: in meno di 24 ore abbiamo trovato l’accordo, ho parlato anche con Fefè con cui ci conoscevamo già. Sono consapevole del ruolo che avrò nella squadra, mi metto a disposizione per dare il mio contributo in campo e non”.

“Il nostro obiettivo era trovare un palleggiatore bravo e anche esperto – dice il ds Beppe Cormio – che sappia prendere per mano la squadra quando sarà chiamato in causa. Un regista, tra l’altro, conosciuto e apprezzato da coach De Giorgi nel corso della sua esperienza polacca. Abbiamo individuato in Marco Falaschi un giocatore ideale, anche perché italiano e potrebbe consentire in talune situazione una serie di cambi senza alterare il valore della squadra e un maggiore utilizzo della soluzione del doppio cambio, che sapevamo essere utile molto al nostro tecnico. Siamo soddisfatti di aver potuto chiudere questa operazione, che di fatto è il primo acquisto della nuova stagione”.

La carriera di Marco Falaschi

2020-2021 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2019-2020 Emma Villas SIENA (A2)

2018-2019 New Mater CASTELLANA GROTTE (SuperLega)

2017-2018 Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

2016-2017 KATOWICE (POL)

2014-2016 Trefl GDANSK (POL)

2013-2014 BUDVANSKA Rivijera (MNE)

2012-2013 New Mater CASTELLANA GROTTE (A1)

2011-2012 New Mater CASTELLANA GROTTE (A2)

2010-2011 New Mater CASTELLANA GROTTE (A1)

2008-2010 Codyeco SANTA CROCE (A2)

2007-2008 Monini SPOLETO (A2)

2006-2007 Codyeco SANTA CROCE (A2)

2005-2006 Quasar MASSA (B1)

2004-2005 PESCIA (B2)

2002-2004 Codyeco SANTA CROCE (A2)

Il palmares del palleggiatore toscano

Nazionale

Giochi del Mediterraneo (2013)

Club

1 Coppa di Polonia (2015)

1 Supercoppa polacca (2015)

1 Campionato Montenegro (2014)

1 Coppa del Montenegro (2014)

1 Coppa Italia A2 (2012)

1 Play off A2 (2012)