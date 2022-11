Volley, Lube ko a Latina: i commenti dei biancorossi alla sconfitta

Sconfitta amara per la Lube a Latina e le analisi dei biancorossi sono oggettive nelle difficoltà riscontrare in trasferta.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “I problemi vengono principalmente dalla tecnica. Noi fatichiamo soprattutto in attacco, mentre gli avversari se la cavano meglio contro il muro e i difensori schierati. Noi fatichiamo in quelle circostanze, così come con il Benfica. Possiamo migliorare la ricezione e così sarà, ma dobbiamo attaccare meglio quando non riceviamo bene. Dobbiamo ragionare una partita alla volta affrontando tutti gli avversari con una marcia unica. Serve la continuità, indipendentemente dai rivali”.

DANIELE SOTTILE: “Eravamo consapevoli della difficoltà del match, quest’anno saranno tutte sfide dure. Volevamo approcciarla in un modo migliore, ma loro ci hanno aggredito e abbiamo faticato in più di un fondamentale. Se non capiamo che tutte le gare sono battaglie sportive si fa fatica. Non possiamo permetterci di togliere il piede dall’acceleratore. Anche i giovani devono comprendere l’importanza di sudare in campo in ogni momento!”.

MARLON YANT: “Cisterna ha giocato molto bene, noi non siamo partiti come volevamo e non abbiamo approfittato delle opportunità durante il match. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno di Champions League. In vista di mercoledì dobbiamo dimenticare questa partita e andare in Francia contro il Tours per offrire la nostra migliore prestazione!”.