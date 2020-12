Volley, Lube-Monza rinviata al 21 gennaio

La sfida Lube – Monza di Superlega rinviata al 21 gennaio.

La partita di domenica 20 dicembre tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza, in programma all’Eurosuole Forum per la 4ª giornata di ritorno, è stata rinviata a giovedì 21 gennaio 2021 (ore 18)

La Lega Pallavolo Serie A ha accolto la domanda di spostamento del match presentata dal club ospite per la positività al Covid-19 di più di tre membri del gruppo squadra brianzolo.

Reduci dal passo falso a Trento in Campionato, dopo le grandi vittorie conseguite nella bolla transalpina in CEV Champions League, i cucinieri occupano attualmente la seconda posizione in classifica a 31 punti, a -5 dalla capolista Perugia, che nell’ultimo turno ha conquistato il bottino pieno a Padova.