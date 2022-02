Volley, Lube oggi in Superlega contro Taranto

Dopo due match rinviati per Covid, a distanza di due settimane dall’ultima apparizione in Regular Season (la vittoria in tre set a Ravenna) e dopo una decina di giorni dalla partita casalinga di Champions League con lo Zaksa, la Cucine Lube Civitanova torna a giocare un match di SuperLega Credem Banca. Oggi, domenica 27 febbraio, alle 18, (con diretta Volleyball TV e Radio Arancia) gli uomini di Chicco Blengini giocheranno in Puglia per la 10a di ritorno con la Gioiella Prisma Taranto di Vincenzo Di Pinto, primo storico allenatore della Lube nella massima serie. Tra i tarantini figura anche l’ex biancorosso Marco Falaschi, campione d’Italia 2020/21 con la Lube.

La partenza, in mattinata, dello schiacciatore Osmany Juantorena con il resto del gruppo è la notizia più lieta. Infortunato da quasi quattro mesi, il capitano non è ancora al 100%, ma la convocazione è un grande segnale di fiducia in vista del ritorno in campo.

Nella classifica di SuperLega i biancorossi, imbattuti nel girone di ritorno in SuperLega grazie all’en plein di sei successi consecutivi, occupano il secondo posto a -13 dalla capolista Perugia, ma con tre gare giocate in meno rispetto agli umbri. A pari punti con i cucinieri (quota 45) c’è Trento, che ha disputato due gare in più centrando una vittoria in meno. Taranto è in zona Play Off grazie all’attuale ottavo posto con 23 punti in 21 partite.

L’ultima formazione degli avversari

Nella sfida interna vinta 3-1 con Piacenza gli uomini di coach Vincenzo Di Pinto sono scesi in campo con Falaschi al palleggio per l’opposto Stefani, Alletti e Di Martino al centro, Randazzo e Joao Rafael laterali, Laurenzano libero.

Le parole di Osmany Juantorena (capitano e schiacciatore della Cucine Lube Civitanova): “Dopo troppo tempo lontano dal campo e tanti sacrifici, finalmente torno in clima campionato e vado in trasferta con il team. Non sono ancora al 100%, non ho né la testa sgombera e nemmeno il braccio libero. Prima di essere pronto per un sei contro sei e di forzare un attacco passerà ancora qualche giorno, ma conta essere vicino ai compagni e vestire questa maglia. Di questi mesi salvo solo il tempo prezioso trascorso insieme alla mia famiglia, ma le partite mi sono mancate. Faccio i complimenti per come staff e atleti biancorossi finora hanno reagito a tutte le difficoltà di una stagione ricca di insidie. Milito in un grande Club che dispone di un gruppo eccezionale!”.

Le parole di Marlon Yant (schiacciatore Cucine Lube Civitanova): “Vogliamo e dobbiamo prendere i te punti in palio nella decima giornata per coltivare i nostri obiettivi, ma Taranto sta giocando una buona pallavolo e dovremo avere tanta fiducia nei nostri mezzi! Mi fa piacere sfidare un amico ed ex compagno come Marco Falaschi. Gli intoppi causati dal Covid hanno spezzato il ritmo, ma siamo pronti a giocare. Riprenderci il primo posto è complicato e non dipende solo da noi. Ci aspetta un calendario insidioso, ma vogliamo fare il maggior numero possibile di punti, almeno per mantenere la seconda posizione. Sarebbe importante farcela in chiave Play Off!”.

Le parole di Mirko Corsano (ds Gioiella Prisma Taranto): “Mi aspetto che la squadra affronti la sfida con Civitanova con la stessa convinzione e determinazione dimostrata la scorsa domenica. Chiaramente giocheremo con una squadra ancora più forte ma, come dico sempre, le partite vanno giocate. Bisognerà uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato il massimo. Siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare tenendo bene in mente il nostro obiettivo. Mancano ancora tre settimane alla fine della regular season e bisogna convogliare tutte le energie nelle prossime sfide”.

Arbitri del match: Marco Zavater di Roma e Maurizio Canessa di Bari

Precedenti: sfida numero 16. Nei precedenti 15 incontri la Lube si è imposta 12 volte e ha perso in 3 occasioni.

Gli ex nei roster

Marco Falaschi a Civitanova nel 2020/21; Luigi Randazzo a Civitanova dal 2010/11 al 2012/13 e nel 2016/2017; Giulio Sabbi a Civitanova nel biennio 2014/15-2015/16.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Giulio Sabbi – 2 muri vincenti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto), Osmany Juantorena – 1 muro vincente ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Robertlandy Simon – 1 muro vincente ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv).

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.