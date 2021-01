Volley, Lube-Piacenza: i commenti dei protagonisti

Lube – Piacenza, le dichiarazioni dei protagonisti.

FERDINANDO DE GIORGI (allenatore): “Avevo chiesto la stessa concretezza mostrata a Padova. Questo è il momento di riavvicinarci a Perugia. Ho anche fatto girare la squadra dando spazio a Diamantini e Marchisio premiando l’impegno. A Milano non sarà facile, ma con un giorno di riposo recupereremo le energie per alzare livello in difesa contro una squadra che sa giocare e ha un buon ritmo”.

ANDREA MARCHISIO: “Piacenza si è presentata con grandi defezioni e sulla carta poteva essere più facile per noi. Siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario e a mantenere alta la concentrazione con una buona prova corale. Dobbiamo recuperare terreno su Perugia, che ha perso tre punti contro Trento, e la vittoria di oggi è cruciale. Sono rimasto sorpreso di giocare titolare ed ero un po’ teso perché non giocavo da tempo. Sono contento dell’opportunità, noi in panchina ci alleniamo per questi momenti e ringrazio i compagni per avermi aiutato tanto nel match. A Milano ci aspetta un’altra grande sfida, dobbiamo essere concentrati per continuare la corsa su Perugia” “

ENRICO DIAMANTINI: “L’anno è iniziato bene, dobbiamo continuare così! Sono partito titolare in una gara non semplice, come dimostra il set perso. Sul fronte opposto c’era una squadra forte anche se non era al completo e dovevamo subito indirizzare la gara sui binari giusti. Si tratta di una vittoria preziosa in ottica Play Off. Teniamo molto alla Regular Season, ci stiamo riavvicinando a Perugia e domenica andremo a Milano per un’altra sfida tosta. Abbiamo un mese molto intenso e dobbiamo restare concentrati”.