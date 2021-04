Volley, Lube prepara in palestra Gara 2 Scudetto

Cucine Lube al lavoro in vista del secondo atto della Finale Scudetto.

Dopo la vittoria di mercoledì 14 aprile in quattro set al PalaBarton contro Perugia, in Gara 1 della resa dei conti per lo Scudetto, ieri gli atleti della Cucine Lube Civitanova hanno osservato una mattinata di riposo per recuperare le energie e sono tornati al lavoronel pomeriggio con una doppia seduta di pesi e tecnica. Anche nelle giornate di oggi e domani i cucinieri continueranno a lavorare all’Eurosuole Forum nelle ore pomeridiane concentrandosi su allenamenti tecnico-tattici agli ordini di coach Gianlorenzo Blengini e del secondo allenatore Enrico Massaccesi. Domenica 18 aprile, giorno di Gara 2 in casa con la Sir Safety Conad Perugia (ore 18 con diretta Rai Sport e Radio Arancia), la squadra svolgerà la classica rifinitura mattutina.

Concentratissimi sul proprio percorso di avvicinamento alla seconda partita della serie, i biancorossi hanno accolto senza battere ciglio l’annuncio dell’esonero di Vital Heynen e la decisione da parte della Sir Safety di promuovere head coach Carmine Fontana, che in un momento chiave del suo undicesimo anno da Block Devils ha preso in mano il team lasciando l’incarico di secondo allenatore all’ex biancorosso Francesco Cadeddu, già membro dello staff perugino.

PROGRAMMA DI LAVORO – 15/18 aprile

Giovedì: riposo, pesi + tecnica

Venerdì: riposo, tecnica

Sabato: riposo, tecnica

Domenica: tecnica – Gara 2 Finale Scudetto VS Perugia (ore 18 Eurosuole Forum di Civitanova Marche)