Volley, Lube pronta alla trasferta di Superlega in Brianza contro la Vero

In arrivo per i campioni d’Italia della Lube la sfida in Brianza contro Vero Volley per il 4° turno di Regular Season all’Arena di Monza.

Ogni partita di SuperLega Credem Banca è una storia a parte! Concetto sempre valido che la Cucine Lube Civitanova deve assimilare ora più che mai. In quest’ottica, alla vigilia del match di domani, domenica 23 ottobre (ore 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), il 3-0 in casa con Modena nella 3ª giornata e la rimonta a Trento nell’anticipo del 5° turno non devono alimentare voli pindarici. Capitan Luciano De Cecco e compagni sono attesi da un altro braccio di ferro da affrontare con testa, cuore e muscoli.

Dopo quattro partite ufficiali, con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta di misura, oltre ad aumentare le tacche d’esperienza e l’intesa tra gli effettivi dando un saggio dell’intercambiabilità di un gruppo in cui i confini tra titolari e riserve tendono a essere labili, i giganti di coach Chicco Blengini, seppur con una gara in più, hanno agganciato il duo di testa composto da Cisterna e Perugia a 9 punti. Un’iniezione di fiducia che in vista del faccia a faccia con gli uomini di Massimo Eccheli può dare serenità, non certezze assolute. Come hanno dimostrato i primi due set alla BLM Group Arena giovedì, in un torneo così duro abbassare la guarda non è concesso, soprattutto se si porta il tricolore sulla maglia. I cucinieri hanno preso di petto il prossimo impegno fermandosi direttamente a Monza dopo il blitz in Trentino. Rassicurante l’aggiornamento sul fronte Barthelemy Chinenyeze. Il campione olimpico transalpino avrebbe superato il fastidio al dito di una mano.

I padroni di casa, penultimi a 1 punto dopo lo scivolone a Taranto, hanno cominciato il campionato senza il palleggiatore Fernando Kreling, destinato a un lungo stop, e nonostante le buone prove del sostituto Petar Visic, non sono riusciti a macinare punti. Il Club è intervenuto sul mercato ingaggiando l’alzatore tedesco Jan Zimmermann, vecchia conoscenza della massima serie italiana visti i suoi trascorsi a Perugia (2020/21) e a Padova (2021/22).

Classifica

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 5, Itas Trentino 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.

Alla scoperta degli avversari

Con il primo titolo continentale della storia conquistato a marzo scorso in Francia grazie alla doppia vittoria contro il Tours, la stagione 2022/23 della Vero Volley Monza si è aperta con forti motivazioni, ma a smorzare gli entusiasmi è arrivato il brutto infortunio del palleggiatore brasiliano Fernando Kreling, tegola che ha spinto il Club a tornare sul mercato ingaggiando Jan Zimmermann (reparto completato dal croato Petar Visic). Guidata dal confermato tecnico Massimo Eccheli e il suo staff, autori nelle ultime due annate di grandi risultati (quarto posto in regular season con prima Semifinale Scudetto raggiunta nel 2020/21 ed esordio in Finale di Del Monte® Supercoppa contro Trento, oltre alla CEV Cup alzata nel 2021/22) la squadra ammiraglia di Monza punta a ripetersi. Al centro, con il confermato capitano Thomas Beretta, e il miglior centrale del Campionato del Mondo, nonché medaglia d’Oro con l’Italia, Gianluca Galassi, è arrivata la qualità di Gabriele Di Martino. Come schiacciatori, blindato il talento bielorusso Vlad Davyskiba (miglior giocatore della CEV Cup 2022). Inoltre sono arrivati il martello canadese Stephen Maar, il miglior rookie dell’ultima stagione in Finlandia, Luka Marttila, promuovendo dalle giovanili Lorenzo Magliano, capitano dell’Italia U18. Nel reparto degli opposti rinnovata la fiducia a Georg Grozer e arrivo del canadese Arthur Szwarc. Completano il roster il libero azzurro Filippo Federici, alla quarta stagione di fila a Monza, e la new entry Matteo Pirazzoli, esperto pari ruolo.

Parla Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)

“Quella a Monza sarà un’altra partita tosta. I brianzoli hanno perso Fernando Kreling a inizio stagione e sono tornati sul mercato ingaggiando Zimmermann. Hanno voglia di riscatto e, come abbiamo visto con Trento, vince chi ha più determinazione. C’è poco tempo per analizzare bene l’ultima sfida giocata, ma di sicuro vogliamo portarci dietro l’energia positiva alla base del nostro cambio di ritmo, dando il massimo e cercando di crescere il più possibile!”.

Parla Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza)

“Quella contro Civitanova sarà una gara importante per noi, sia dal punto di vista del gioco che della determinazione in campo. Potremo schierare l’ultimo arrivato Zimmermann e spero che, grazie al suo innesto, possa essere la partita dello switch, soprattutto nell’atteggiamento, per ripartire alla grande. Attacco e contrattacco sono qualità che nelle ultime partite ci sono mancate tanto e speriamo di implementarle con l’inserimento di Jan. Poi dovremo giocare con continuità in battuta: fondamentale importante per noi”.

Gli arbitri del match

Alessandro Cerra (Bo) e Stefano Cesare (RM)

Incrocio numero 21

Le squadre si sono incontrate 20 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 19 vittorie contro 1 dei rivali.

Nessun ex.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Stephen Maar – 1 ace ai 100, Gianluca Galassi – 30 punti ai 1000 (Vero Volley Monza); Barthelemy Chinenyeze – 4 attacchi vincenti ai 500, Ivan Zaytsev – 3 ace ai 400

In carriera: Thomas Beretta – 4 muri vincenti agli 800, Gabriele Di Martino – 3 muri vincenti ai 300, Georg Grozer – 1 ace ai 100 (Vero Volley Monza); Simone Anzani – 12 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire la gara

Live tv streaming su volleyballworld.tv

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), con repliche il martedì alle 14 e il mercoledì alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.