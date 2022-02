Volley, Lube questa sera alle 18 in campo a Ravenna

Dopo la trasferta infrasettimanale più lunga della stagione (quasi 16 ore) per affrontare l’impegno di Champions League nella Russia Siberiana, con vittoria per 3-1 a Novosibirsk e qualificazione anticipata ai Quarti del trofeo continentale, la Cucine Lube Civitanova si appresta a sostenere una delle uscite più brevi dell’anno in SuperLega Credem Banca. Oggi, domenica 13 febbraio (ore 18 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia), i campioni d’Italia giocheranno al Pala De André in Romagna contro i padroni di casa della Consar RCM Ravenna per l’ottava giornata di ritorno della Regular Season. Un viaggio agevole al cospetto di una rivale che cerca punti e venderà cara la pelle mettendo in vetrina anche giovani di talento. Sul fronte cuciniero c’è grande entusiasmo per il rinnovo di Simone Anzani.

Tifosi biancorossi presenti: al seguito della squadra ci sarà anche un gruppo organizzato di oltre 40 supporter per incitare la Lube Volley!

Nella classifica di SuperLega i biancorossi, imbattuti nel girone di ritorno in SuperLega grazie all’en plein di cinque successi consecutivi, occupano il secondo posto a -8 dalla capolista Perugia, ma con una gara giocata in meno rispetto agli umbri. Ravenna chiude la classifica a due punti. Nonostante un gioco in crescita, i romagnoli non sono ancora riusciti a cambiare la rotta e cercano il primo sorriso.

L’ultimo starting six degli avversari

Nel recupero casalingo di mercoledì perso con Padova, gli uomini di Emanuele Zanini sono scesi in campo con Franca al palleggio per l’opposto Klapwijk, Candeli e Fusaro al centro, Vukasinovic e Ulrich in banda, Goi libero.

Le parole di Romano Giannini (secondo allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Ravenna sta sperimentando e schiera formazioni sempre inedite. Stanno dando spazio a un giovane talento del vivaio, Orioli. Alternano i palleggiatori e fanno girare i centrali. I due punti di riferimento nel roster sono Klapwijk e Vukasinovic. Quest’ultimo, però, si è infortunato nell’ultimo match. Dobbiamo scendere in campo con il giusto piglio senza pensare al vantaggio in classifica perché le partite vanno tutte giocate. Finora abbiamo affrontato ogni difficoltà, a partire dalle assenze, stringendo i denti, facendo gruppo e accrescendo la nostra fiducia con i risultati. Vincere ci ha aiutato a vincere, ma attendiamo che la rosa sia al completo per avere più frecce al nostro arco”.

Le parole di Mattia Orioli (schiacciatore Consar RCM Ravenna):

“Contro Padova abbiamo giocato una buona partita fino al terzo set poi nel quarto siamo scesi a livello mentale per l’infortunio di Vukasinovic. Personalmente sono soddisfatto dell’ulteriore salto in avanti fatto e dello spazio che mi sto ritagliando in squadra. Resta comunque la buona pallavolo che abbiamo messo in mostra, quella che dovremo mettere in campo anche domenica contro Civitanova. Affrontiamo una squadra stellare, una delle migliori al mondo. Sappiamo che ci attende una partita veramente dura ma proveremo a fare del nostro meglio. Ognuno di noi deve tirare fuori quella grinta e quella cattiveria necessarie per affrontare nel modo migliore questa gara come le altre che mancano alla fine del campionato”.

Arbitri del match: Vincenzo Carcione di Roma e Dominga Lot di Treviso.

Precedenti: sfida numero 34. Nei precedenti 33 incontri la Lube si è imposta 26 volte e ha perso in 7 occasioni.

L’ex nel roster:

Enrico Diamantini a Ravenna nel 2017/18.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Ivan Zaytsev – 20 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Niels Klapwijk – 2 muri vincenti ai 100 (Consar RCM Ravenna), Robertlandy Simon – 1 muro vincente ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.