Volley, Lube saluta Jacopo Massari

La Cucine Lube Civitanova saluta Jacopo Massari dopo tante vittorie e momenti felici vissuti insieme (1 Scudetto, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Italia).

Nei due anni in cui ha vestito la maglia biancorossa, Jacopo ha davvero lasciato il segno: nello spogliatoio sempre disponibile con i compagni di squadra, con la società e lo staff pronto a tendere la mano e a risolvere qualsiasi problema, mostrando anche grande sensibilità. Tutti conserveranno un ricordo eccellente dello schiacciatore emiliano, anche per la sua professionalità e per le sue prestazioni ogni volta che è stato chiamato in causa: alla luce di questo il Club biancorosso sente il bisogno di dire un grandissimo grazie a un campione così e gli augura un futuro ricchissimo di soddisfazioni. Grazie Jappi!