Volley: Lube sprecona, Perugia ancora in corsa per lo Scudetto

Il sogno di una serie lampo di Finale Scudetto si spegne al PalaBarton in Gara3. La Cucine Lube Civitanova parte meglio e si illude, ma scivola dopo 2 ore di gioco in quattro set (24-26, 25-19, 25-18, 26-24) nella tana della Sir Safety Conad Perugia, che riapre la lotta per il tricolore riducendo le distanze. I Cucinieri, ora avanti 2-1 nel computo dei match, dovranno essere più concreti mercoledì 11 maggio (ore 20.45 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche nel quarto faccia a faccia di Finale Play Off SuperLega Credem Banca.

Civitanova soffre in ricezione e incassa 9 ace, 5 di Leon, MVP con 21 punti e il 62% di positività. Sul fronte dei marchigiani buon ingresso di Garcia dalla panchina con 11 punti e il 61%, bene Yant in attacco con 11 punti e il 69%, ma il cubano paga una serata difficile in ricezione e lascia il posto a Kovar.

Le formazioni

Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Zaytsev, Yant e Lucarelli laterali, Simon e Anzani centrali, Balaso libero. Umbri schierati con Giannelli a smistare palloni per la bocca da fuoco Rychlicki, Leon e Anderson laterali, Mengozzi e Solé centrali, Colaci libero.

La gara

Nel primo set la Sir sfrutta la mano calda di Rychlicki e Leon, ma Anderson soffre. Gli umbri commettono 12 errori. Gli ultimi due, in successione, danno il parziale alla Lube (24-26).

Nel secondo set Civitanova abbassa il ritmo, mentre Perugia mette a fuoco il mirino (60%) e si affida all’onnipresente Leon. Blengini cambia volto alla Lube, che prova a reagire, ma cede 25-19 sull’attacco di Mengozzi.

Nel terzo set la Sir passa con 5 ace e il 64% in attacco. La Lube va sotto 17-13 e non riesce più a ricucire lo strappo. Chiude Leon dai novi metri (25-18).

Nel quarto set la Lube schiera Kovar e Garcia dall’inizio. Le squadre giocano sul filo dell’equilibrio. Civitanova spreca una palla set e perde ai vantaggi (26-24).

CRONACA

In avvio la Lube gestisce bene i palloni e trova il break con Zaytsev (4-7). La Sir risponde con Rychlicki (9-9) per poi mettere il naso avanti a muro (12-11). Si lotta alla pari con gli umbri pungenti ma imprecisi (15-16). Due attacchi di Yant fruttano il doppio vantaggio (16-18). I Block Devils trovano l’aggancio a muro (20-20) e il sorpasso con l’ace di Rychlicki (21-20). Sul 22-21 entra Kovar per Yant. Dopo vari errori in battuta da ambo le parti, sul 23-23 l’opposto ex biancorosso attacca fuori (23-24), ma Anderson rimedia (24-24). Poi gli sbagli di Perugia dai nove metri e in attacco premiano la Lube (24-26).

Nel secondo set Perugia gioca più convinta e ha già un buon vantaggio dopo il muro a uno di Rychlicki (9-5). I padroni di casa prendono fiducia e volano con il servizio di Giannelli per l’ace dell’11 a 5. Ormai la Sir gioca in sicurezza e con Kovar e Garcia in campo al posto di Lucarelli e Zaytsev non cambia la musica (15-9). Blengini inserisce anche capitan Juantorena per Yant. I biancorossi non entrano nel set, Leon sale in cattedra (19-9). La Lube si riavvicina (21-15) e lotta con Garcia (23-18), ma cede 25-19 sul primo tempo di Mengozzi.

Nel terzo set si torna a lottare punto a punto. La Sir timbra a muro il doppio vantaggio (8-6). Dura poco: Lucarelli attacca forte e i cucinieri vanno sul 9-9. Lo stesso brasiliano centra l’ace del sorpasso (10-11). Leon raccoglie la sfida dai nove metri e riporta avanti gli umbri (13-12), poi Yant non trova le mani del muro (14-12). Mengozzi sigla l’ace del 16-13, Solé il block del 17-13. Sul 18-14 Kovar entra per Yant, che torna in campo sul 21-17. I 2 ace finali di Leon piegano le gambe ai campioni d’Italia (25-18).

Nel quarto set Civitanova si presenta in campo con Kovar e Garcia dall’inizio al posto di Yant e Zaytsev. Perugia trova più volte il doppio vantaggio, ma i marchigiani puntualmente annullano il divario fino al sorpasso sul muro di Kovar (13-14) e il +2 sul block di Anzani (14-16). Anderson e Leon firmano il pari (17-17) e la Sir mette il naso aventi dopo un’infrazione biancorossa (18-17). Set senza padroni: Garcia e Lucarelli riportano in vantaggio Civitanova (18-19), Perugia replica (20-19), Lucarelli non ci sta (20-21). Sul 23-23 Travica e Garcia sbagliano i rispettivi servizi (24-24). Anderson si procura un match ball (25-24), poi Kovar non trova il campo (26-24).

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Anderson 12, Ricci ne, Dardzans ne, Travica, Ter Horst, Giannelli 1, Rychlicki 13, Leon 21, Piccinelli (L) ne, Solé 9, Russo ne, Colaci (L), Plotnytskyi , Mengozzi 9. All. Grbic

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 11, Kovar 3, Sottile, Marchisio ne, Juantorena, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Lucarelli 10, Zaytsev 7, Diamantini, Simon 8, De Cecco, Anzani 8, Yant 11. All. Blengini

Arbitri: Roberto Boris (PV) e Andrea Pozzato (BZ).

Parziali: 24-26 (31’), 25-19 (28’), 25-18 (28’), 26-24 (35‘). Totale 2h 02’.

Note: Perugia 23 battute sbagliate, 9 ace, 8 muri vincenti, 57% in attacco, 53% in ricezione (27% perfette). Civitanova 22 battute sbagliate, 4 ace, 6 muri, 49% in attacco, 36% in ricezione, 9% perfette). Spettatori: 3.775. MVP: Leon.