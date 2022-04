Volley, Lube stasera contro Itas per pareggiare la serie

Grazie al successo con il massimo scarto sull’Itas Trentino centrato giovedì 21 aprile tra le mura amiche, i campioni d’Italia sono ancora in gioco nei Play Off SuperLega Credem Banca. Sotto 2-1 nella serie di Semifinale Scudetto, la Cucine Lube Civitanovatorna in campo alla BLM Group Arena per affrontare Gara4 contro i gialloblù in programma oggi, domenica 24 aprile (ore 18 con diretta Rai Sport, Wolleyballworld.tv e Radio Arancia). Ai cucinieri serve una vittoria con qualsiasi risultato per portare la Semifinale sul 2-2 e giocarsi all’Eurosuole Forum l’eventuale Gara5 di mercoledì 27 aprile (ore 20.30).

La tabella di marcia prevede la partenza alla volta del Trentino nella giornata di oggi. Domani mattina, invece, dalle Marche si muoverà un pullman di tifosi biancorossi, mentre altri supporter raggiungeranno in auto l’impianto trentino.

4a Giornata di Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Boris Roberto, Braico Marco (Curto Giuseppe)

Video Check: Miggiano Simone

Segnapunti: Tomasi Andrea

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia

Arbitri: Zavater Marco, Zanussi Umberto (Giardini Massimiliano)

Video Check: Spiazzi Ivan

Segnapunti: Bassetto Nicola

Diretta Volleyballworld.tv

Eventuale Gara 5 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 27 Aprile 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Nella classifica finale di SuperLega i cucinieri si sono classificati secondi con 57 punti all’attivo, i trentini terzi in graduatoria a quota 53.

Il cammino di Civitanova e Trento nei Play Off Scudetto 2021/22

Quarti di Finale

Gara 1:

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley 3-0;

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0.

Gara 2:

Vero Volley – Cucine Lube Civitanova 1-3;

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino 3-2.

Gara 3:

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0.

Semifinale

Gara 1:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 0-3

Gara 2:

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-0

Gara 3:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0

L’ultima formazione degli avversari

Nelle prime tre partite della serie di Semifinale Scudetto, la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo con Sbertoli al palleggio e il modulo a tre schiacciatori (Kaziyski, Lavia e Michieletto), Lisinac e l’ex biancorosso Podrascanin al centro, Zenger libero.

Le parole di Jiri Kovar (schiacciatore Cucine Lube Civitanova):

“Quando, all’inizio di un match, viene bene quello che hai preparato in allenamento diventa tutto più facile nell’arco del confronto. Ora dobbiamo essere pronti a soffrire domenica a Trento perché non sarà la stessa partita di Gara3. All’inizio della serie eravamo troppo bloccati, la speranza è che la vittoria interna sia stata la scintilla in grado di darci nuova consapevolezza”.

Le parole di (Oreste Cavuto Itas Trentino):

“In Gara 3 la Cucine Lube è stata molto brava a spingere forte col servizio, mettendoci in grossa difficoltà, e a commettere in generale pochi errori. Sapevamo che vincere tre partite contro un avversario di questo calibro è molto difficile, ma andando sul 2-0 nella serie ci siamo conquistati tre opportunità per provare a farlo e domenica di fronte al nostro pubblico proveremo a conquistare la vittoria che chiuda il conto, ben sapendo che dobbiamo fare meglio di quanto visto giovedì sera nelle Marche”.

Arbitri del match: Roberto Boris di Vigevano (PV) e Marco Braico di Torino.

Precedenti: 86 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 38 successi Itas Trentino), 87 sommando la Semifinale del Mondiale per Club 2021 (49 successi Lube e 38 Itas).

Precedenti nella stagione 2021/22: 6 gare – 3 nella Semifinale Play Off SuperLega Credem Banca (2 successi Trento, 1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (1 successo Trento e 1 successo Civitanova), 1 nella Semifinale del Mondiale per Club (1 successo Civitanova).

Precedenti ai Play Off: 19 gare – 3 in Semifinale 2021/22 (2 successi Trento, 1 successo Civitanova), gare – 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

Gli ex nei roster: Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/2013, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21, Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/16.

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Matey Kaziyski – 1 punto ai 1200, – 4 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia – 2 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4800, Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 11 punti ai 700, Ivan Zaytsev – 1 punto ai 5000 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto – 3 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin – 16 attacchi vincenti ai 2500, – 2 ace ai 300 (Itas Trentino).

Come seguire il match

Diretta RAI Sport con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv).

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.