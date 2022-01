Volley, Lube subito al lavoro per smaltire la delusione post Coppa Italia

La Cucine Lube Civitanova torna in palestra alle 17.30 di oggi. Il lavoro in campo è il miglior punto di partenza per un reset dopo il passo falso casalingo con l’Allianz Milano in Coppa Italia.

L’obiettivo principale dei cucinieri è preparare le sue prime due sfide di SuperLega del 2022, entrambe molto impegnative: la trasferta di mercoledì 19 gennaio (ore 20.30) al PalaBanca con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, valida come recupero della 2a giornata di ritorno della Regular Season, e il match casalingo di domenica 23 gennaio (ore 18) con la Vero Volley Monza, per l’11° turno di ritorno anticipato. In classifica i campioni d’Italia, durante lo stop forzato per i 9 biancorossi positivi al Covid, sono stati scavalcati in classifica da Modena, ora avanti di due punti, ma con due partite giocate in più.

Monitorate la condizioni degli assenti, con Simone Anzani in dubbio per la trasferta emiliana dopo l’elongazione muscolare al braccio destro che lo ha fermato in allenamento e gli ha impedito di scendere in campo contro Milano. Il preparatore atletico Max Merazzi ha già abituato l’ambiente a grandi recuperi del gruppo, così come accaduto mercoledì scorso in Polonia alla vigilia del match di CEV Champion League poi vinto nella tana dello Zaksa campione d’Europa dopo due ore di battaglia sportiva. Tra due giorni la Lube cercherà un altro exploit esterno.

Programma di lavoro dal 17 al 23 gennaio

Lunedì: Riposo – Pesi + Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica + Partenza

Mercoledì: Tecnica – Recupero 2ª ritorno SuperLega vs Piacenza (ore 20.30 PalaBanca di Piacenza)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 11ª ritorno SuperLega vs Monza (ore 18 Eurosuole Forum di Civitanova)