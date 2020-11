Volley, Lube tornata al lavoro in palestra

Giornata di tamponi e allenamenti pomeridiani all’Eurosuole Forum. La Cucine Lube Civitanova è tornata in palestradopo una domenica senza SuperLega per il rinvio del match contro la Top Volley Cisterna, sfida spostata a data da destinarsi per la positività al Coronavirus di alcuni membri del team pontino.

Dopo gli esami di routine, eseguiti alle 16 di oggi al palazzetto, gli uomini di Fefè De Giorgi si sono messi al lavoro per il primo step del programma settimanale. Divisi in due gruppi, dalle 16.30 i biancorossi hanno preso parte, alternandosi, a due sedute di pesi e altrettante di tecnica.

Nel weekend sono scese in campo solamente Padova e Milano (sabato), quindi i cucinieri sono ancora da soli in vetta con 23 punti in 8 gare davanti a Perugia, che di punti ne ha incamerati 21 in 7 gare. Milano è terza con un bottino di 16 punti in 8 gare.

Il programma di lavoro 9/15 novembre:

Lunedì: pesi – tecnica

Martedì: riposo – tecnica

Mercoledì: riposo – tecnica

Giovedì: pesi – tecnica

Venerdì: riposo – tecnica

Sabato: riposo – tecnica

Domenica: tecnica – match di SuperLega Credem Banca