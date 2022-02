Volley, Lube-Trento: Blengini presenta il big match di Superlega

Scontro diretto per il secondo posto in classifica all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Oggi, mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 (diretta Volleyball TV e Radio Arancia), la Cucine Lube di Chicco Blengini scenderà in campo contro l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti per il recupero della 3ª giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca. Si tratta della terza sfida stagionale dopo il match di andata vinto dai gialloblù alla BLM Group Arena per 3-1 contro una Lube in emergenza, e dopo la Semifinale in gara unica al Mondiale per Club in Brasile, con i marchigiani che hanno avuto la meglio dopo un lungo braccio di ferro al tie break.

Nella classifica di SuperLega i cucinieri, rimasti ai box nel 6° turno di ritorno per il rinvio del match con Modena, sono secondi con 37 punti in coabitazione con i trentini, vittoriosi a Monza per 3-1 e protagonisti di sette successi consecutivi tra Campionato, Coppa Italia e Champions League. Trento ha giocato 15 partite come Perugia, ma ha un quoziente set inferiore della Lube, che di incontri ne ha disputati 14.

L’ultima formazione di Trento

Nella trasferta di Regular Season in Brianza con vittoria per 3-1 in rimonta, gli uomini di Angelo Lorenzetti si sono disposti con il palleggiatore Sbertoli al palleggio e un modulo con tre schiacciatori, ovvero Kaziyski, Lavia e Michieletto, al centro Lisinac e l’ex biancorosso Podrascanin, Zenger libero.

Le parole di Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“I tre punti sono sempre importanti e ogni partita fa la propria storia quando inizia, ma ci sono sfide speciali come quelle con Trento per il valore degli avversari e il grado di difficoltà. La compattezza della classifica è una chiara indicazione. Ricordiamo ancora la sconfitta dell’andata in Trentino e la vittoria soffertissima nella Semifinale del Mondiale per Club dopo un tie break infinito. Noi abbiamo recuperato mercoledì scorso Anzani, loro da domenica hanno di nuovo a disposizione Lisinac. Sarà una bella sfida con tanta qualità in campo”.

Le parole di Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino):

“Il match di mercoledì a Civitanova inaugura un periodo di otto giorni che ci vedrà affrontare le prime tre avversarie della classifica, tenendo conto poi delle sfide casalinghe che ci attendono domenica con Modena e giovedì prossimo con Perugia per la Champions League. Dobbiamo vivere questa circostanza come una opportunità di crescita, soprattutto se più che alle logiche di classifica riusciremo a rimanere orientati con la testa al desiderio di offrire una buona prestazione di gioco. La sfida in casa della Cucine Lube, oltretutto, ci offre due ulteriori spunti: giocare un’altra partita trasferta e farlo sul campo di un avversario che ha dimostrato durante questi primi quattro mesi di stagione grande resilienza, caparbietà e spirito di gruppo”.

Arbitri del match: Mauro Goitre di Torino e Ilaria Vagni di Perugia.

Precedenti: sfida numero 83. I marchigiani hanno vinto 46 sfide, i rivali si sono imposti in 36 occasioni.

Gli ex nei roster

Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/13, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21; Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/16.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Giulio Pinali – 1 punto ai 500 (Itas Trentino).

In carriera: Robertlandy Simon – 5 muri vincenti ai 400, Ivan Zaytsev – 12 punti ai 4800 (Cucine Lube Civitanova); Srecko Lisinac – 3 muri vincenti ai 200, Alessandro Michieletto – 5 punti ai 700 (Itas Trentino).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica venerdì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.