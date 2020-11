Volley, Lube-Verona: i commenti dei protagonisti

Lube-Verona, le dichiarazioni dei protagonisti della vittoria dei cucinieri.

YOANDY LEAL: “Stiamo andando bene. Due settimane fa Vibo aveva fatto una grande partita e noi avevamo un po’ mollato nel momento più importante. Oggi invece abbiamo giocato una sgara tosta, battendo bene e facendo degli ottimi contrattacchi. Alla fine ci siamo meritati i tre punti. Sono felice per il 100% in attacco nei primi due set, la squadra è cresciuta tanto nonostante la pausa forzata. Ora ricominciamo a giocare ogni tre giorni e questo ci può dare qualcosa in più. Dobbiamo restare molto determinati”.

FABIO BALASO: “Volevamo riscattare la sconfitta contro Vibo Valentia, ricominciando a vincere. Non stiamo giocando con continuità come stavamo facendo prima, ma oggi contava vincere. Ora abbiamo un appuntamento mercoledì ed uno sabato, in cui dobbiamo confermarci dal punto di vista del risultato. Abbiamo un mese tosto, dobbiamo dare il 100% in campo e rimanere lucidi, facendo le cose che sappiamo. Stiamo crescendo pian piano ed il nostro ritmo di gioco verrà certamente fuori”.

FERDINANDO DE GIORGI: “Abbiamo approcciato bene alla gara, nei primi due set mostrando un’ottima continuità in tutti i fondamentali. Anche nel terzo eravamo in partita, perché abbiamo cominciato a difendere di nuovo e a giocare punto su punto. Nel quarto parziale poi Simon ha fatto lo show in battuta. L’ingresso di Hadrava è stato importante per dargli più confidenza con il campo, fino ad oggi aveva avuto opportunità solo sul doppio cambio. Ci auguriamo di poter recuperare le partite rinviate, perché per trovare un buon ritmo partita è importante giocare più spesso”.