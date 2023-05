Volley, Lube visita Itas Trentino alla caccia della finale tricolore

Sfida senz’appello alla BLM Group Arena, in palio lo Scudetto 2022/23. Oggi, mercoledì 17 maggio (ore 20.30 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia), la Cucine Lube Civitanova giocherà per il titolo nella tana dell’Itas Trentino in Gara 5 di Finale dei Play Off SuperLega Credem Banca.

Squadre sul 2-2. L’Itas ha vinto Gara 1 (3-1) e Gara 3 (3-0) sul proprio campo, la Lube ha conquistato il secondo (3-2) e il quarto round (3-1) nelle Marche.

Entrambi i team stanno affrontando la loro nona finale nella massima serie nazionale. I biancorossi inseguono il quarto tricolore consecutivo, l’ottavo della loro storia, mentre i gialloblù disputano la bella tra le mura amiche in virtù del miglior ranking a fine Regular Season (2° posto contro il 4°) e sognano di alzare la Coppa dello Scudetto dopo un digiuno che va avanti dal 2014/15, torneo valso il loro quarto stendardo per il trono nazionale.

I vice campioni del mondo hanno rinunciato per gran parte della serie al centrale Srecko Lisinac, operato la settimana scorsa al rachide lombare, i detentori del titolo italiano si sono dovuti snaturare in Gara 4 dopo aver perso per infortunio un uomo fondamentale come Ivan Zaytsev nei primi scambi del terzo round in seguito a un trauma distrattivo alla spalla destra, all’origine di una lesione muscolare. Anche senza due protagonisti, i team finora hanno saputo esprimere una grande pallavolo e daranno spettacolo anche nell’ultimo incontro, con quasi 200 tifosi biancorossi al seguito dei cucinieri.

L’ultima formazione di Trento

All’Eurosuole Forum, in Gara 4, Trento ha giocato con Sbertoli al palleggio in diagonale con Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto in banda, D’Heer e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Durante il match c’è stato spazio per Dzavoronok e Nelli.

Parla Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova):

“La vittoria di venerdì scorso in Gara 4 è arrivata con il contributo di tutta la squadra e ci ha dato molta fiducia. Non sarà facile ripetersi a Trento, anche se stiamo lavorando bene e abbiamo il potenziale per spuntarla. Finora il fattore campo ha fatto la differenza nella serie, ma noi stiamo insistendo sul servizio per cercare di cambiare questo trend. Ripensando ai precedenti round, è un peccato aver sprecato alla BLM Group Arena delle chance in Gara 1, molto combattuta, ma ora dobbiamo guardare avanti e dare il massimo mercoledì”.

Parla Marko Podrascanin (Itas Trentino):

“Mi aspetto una partita differente da Gara 3 e da Gara 4, in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci e in cui sarà necessario rimanere molto presenti, soprattutto a livello di mentalità, in qualsiasi momento. Sono convinto che una grande mano potrà arrivare dal nostro pubblico, come è successo spesso nelle precedenti occasioni casalinghe di questa stagione. Una delle tante chiavi potrebbe essere la ricezione; riuscire a tenere buone percentuali potrebbe agevolare il compito di entrambe le squadre e in particolare la nostra”.

Gli arbitri del match

Andrea Puecher (PD) e Massimo Florian (TV)

Incrocio numero 95

Nei precedenti 94 incroci i biancorossi hanno vinto 53 sfide e sono usciti sconfitti 41 volte.

Sei precedenti in stagione

4 in Finale Scudetto (2 successi Civitanova, 2 successi Trento), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento).

Venticinque precedenti nei Play Off Scudetto

4 in Finale Scudetto 2022/23 (2 successi Civitanova, 2 successi Trento), 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

Ex: Marko Podrascanin alla Lube dal 2008/09 al 2015/16

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Donovan Dzavoronok – 24 punti ai 200, Gabriele Nelli – 14 punti ai 100, Riccardo Sbertoli – 23 punti ai 100 (Itas Trentino); Mattia Bottolo – 28 punti ai 100, Gabi Garcia Fernandez – 26 punti ai 100, Daniele Sottile – 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Oreste Cavuto – 1 muri vincenti ai 100, Gabriele Nelli – 18 attacchi vincenti ai 1000, – 4 muri vincenti ai 100, Riccardo Sbertoli – 14 punti ai 500 (Itas Trentino); Mattia Bottolo – 10 punti ai 1000, Alex Nikolov – 34 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Diretta Rai Sport: salottino e interviste

Rai Sport curerà una produzione personalizzata integrando le immagini del match con gli interventi dal salottino, direttamente dall’a BLM Group Arena. Simona Rolandi e Fabio Vullo commenteranno Gara 5 assieme agli ospiti e ai protagonisti della sfida.

