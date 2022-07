Volley, Marco Cubito ancora in maglia Videx

Marco Cubito ancora in maglia Videx. Il centrale siciliano agli ordini di coach Ortenzi anche nella prossima stagione.

Un’altra conferma in casa Videx, l’ennesima, a consolidare in toto la coppia di centrali protagonista della stagione da sogno appena conclusa a Grottazzolina. Verace, solido e malizioso quanto basta per portare il risultato dalla sua con la forza dei numeri e dei nervi, Marco Cubito rafforza l’intesa con Grottazzolina e si prepara a vivere un’altra stagione in maglia Videx. Siciliano di nascita, ormai marchigiano (anzi fermano) di adozione, non nasconde il suo carattere e le sue ambizioni: “C’è tantissima soddisfazione nell’affrontare un altro capitolo sportivo in una realtà come questa – ha dichiarato Cubito -. Sono felice di aver contribuito a riportare Grottazzolina dove merita e sono grato alla società per avermi dato la possibilità di affrontare la serie A2 con questa maglia. Avverto delle sensazioni molto positive per la nuova stagione, il nostro è ormai un gruppo ben consolidato e sono certo che i nuovi che arriveranno sapranno inserirsi al meglio. Sarà un campionato molto difficile ma sapremo dire la nostra.”