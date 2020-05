Volley, mercato Lube: preso l’opposto ceco Hadrava

Secondo nuovo arrivo in casa Cucine Lube Civitanova: il club biancorosso ha ingaggiato per la stagione 2020-2021 l’opposto ceco Jan Hadrava, mancino classe 1991 per 198 centimetri di altezza. Il neo biancorosso, in campo nell’ultimo europeo con la maglia della Repubblica Ceca, arriva dalla formazione polacca dell’Olsztyn, con cui ha disputato le ultime quattro stagioni. Prima dell’esperienza nel campionato polacco, Hadrava ha anche giocato per due anni in Francia con il Nantes. In precedenza, in Repubblica Ceca, ha vestito le maglie di Czu Praga e Dukla Liberec, vincendo con quest’ultima due Coppe nazionali. Il nuovo arrivo in casa Cucine Lube ha anche una lunga esperienza come beacher: ha partecipato a World Tour, campionato mondiale, campionato europeo ed European Games sulla sabbia.

“Per me è un grande piacere e soprattutto una grandissima opportunità potermi misurare nel campionato italiano – dice Jan Hadrava dopo la firma del contratto che lo lega alla Cucine Lube Civitanova per la prossima stagione – Specialmente poi se posso farlo in uno dei migliori Club, se non addirittura il migliore in assoluto in questo momento, del mondo. Non vedo l’ora di cominciare questa sfida e questa esperienza. Ovviamente cercherò di fare del mio meglio dando il massimo”.

“Sono contento che Jan sia con noi – spiega coach Fefè De Giorgi – è un giocatore che unisce ottime qualità di gioco all’esperienza, è sempre stato un punto di riferimento in attacco nelle squadre in cui ha giocato. È molto tecnico, ha un buon attacco, una buona battuta: insomma un ottimo inserimento per la nostra squadra. Lo conosco bene per averlo visto giocare dall’altra parte della rete come avversario negli anni della mia esperienza da allenatore nel campionato polacco”.

La carriera di Jan Hadrava

2020-2021 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2016-2020 Azs OLSZTYN (POL)

2014-2016 Ugs NANTES (FRA)

2011-2014 Dukla LIBEREC (CZE)

2009-2011 Czu PRAGA (CZE)

Il palmares dell’opposto ceco

Club

2 Coppe di Repubblica Ceca (2013, 2014)