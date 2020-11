Volley, Modena-Lube: le parole dei protagonisti

Modena-Lube, le parole dei protagonisti del Pala Panini.

OSMANY JUANTORENA: “Tre punti importanti contro una grande Modena, vincere al Pala Panini non è mai facile e questa vittoria è una bella dimostrazione di forza da parte della nostra squadra, soprattutto nelle rimonte piazzate nel primo e nel terzo set. Siamo stati bravi, non abbiamo mai mollato, e questi complimenti valgono per tutti i membri della rosa, dato che oggi anche chi è entrato dalla panchina ha dimostrato di essere all’altezza. Naturalmente possiamo ancora crescere tanto, i margini ci sono, lo sappiamo bene tutti quanti, e lavoreremo molto sodo in palestra per migliorarci ogni giorno di più”.

YOANDY LEAL: “Abbiamo iniziato un po’ contratti, forse perché dobbiamo ancora abituarci a giocare senza pubblico. Per fortuna poi con la battuta siamo riusciti a sistemare tutti. Stiamo andando bene, i tre punti conquistati qui a Modena valgono davvero tanto, ora sarà fondamentale riuscire a continuare sulla strada intrapresa”.

ROBERTLANDY SIMON: “Ci manca ancora la continuità che vogliamo, ma nei momenti che contano rispondiamo sempre presente. E’ una vittoria importante, che mette in evidenza una volta di più la grande personalità di questa squadra. E naturalmente anche il carattere, viste le rimonte del primo e del terzo set. Avanti così”.

ANDREA MARCHISIO: “Siamo riusciti a recuperare il primo set grazie a una bella serie in battuta di Leal, e nel terzo abbiamo messo di nuovo in evidenza il nostro carattere, riuscendo con un’altra rimonta a portare a casa un risultato molto importante. Giocare al Pala Panini regala sempre grandi motivazioni, da una parte perché è un impianto pieno di storia, e dall’altro perché ci vieni ad affrontare una squadra molto forte. Quindi bene così! Le porte chiuse? Non è bello, ma vista la situazione dobbiamo farcene una ragione e pensare esclusivamente a dare il meglio di noi stessi. La Lube anche quest’anno è stata costruita per vincere, come sempre, e questo inizio di campionato ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta. Dobbiamo continuare così”.